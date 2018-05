STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTINO * PARTE DA VINITALY IL LAVORO DEL NUOVO COORDINAMENTO NAZIONALE

La 52ª edizione di «Vinitaly» ha rappresentato la vetrina ideale per far conoscere al grande mondo enologico italiano il nuovo Coordinamento Nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori, che nel corso della quattro giorni veneta ha visto i propri rappresentanti impegnati in incontri, interventi e presentazioni.

Nel dettaglio si è svolta una riunione del direttivo, durante la quale tra i vari punti all’ordine del giorno si è parlato della nuova legge sull’enoturismo, della composizione delle Associazioni e delle Federazioni che fanno parte del Coordinamento, dei Pat-Prodotti Agroalimentari Tradizionali, della condivisione di esperienze e di futuri eventi da sviluppare a livello nazionale; si è inoltre deciso di redigere un manifesto di intenti che vada a presentare gli obiettivi del Coordinamento.

Paolo Morbidoni e Francesco Antoniolli, Portavoce Nazionale e suo Vice, accompagnati da alcuni Presidenti di Strade del Vino e dei Sapori d’Italia, hanno inoltre dialogato con varie importanti realtà del mondo del vino e nello specifico: Confagricoltura rappresentata da Federico Castellucci, Presidente della Federazione Nazionale di Prodotto – Vitivinicoltura, e Christian Marchesini, Vicepresidente Nazionale di Prodotto – Vitivinicoltura; Associazione Nazionale Città del Vino rappresentata dal Presidente Floriano Zambon; Movimento Turismo del Vino rappresentato dal Presidente Nicola d’Auria e con la FIVI-Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti rappresentata dalla Presidente Matilde Poggi.

Durante la quattro giorni il Coordinamento Nazionale delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori ha avuto la possibilità di incontrare Federico Caner, Assessore al Turismo della Regione Veneto, che ha anche tenuto a battesimo il nuovo Coordinamento delle Strade del Vino e dei Sapori del Veneto, composto da ben undici associazioni territoriali.

I Portavoce hanno inoltre portato la propria testimonianza all’incontro di Città del Vino della Calabria, curato da Iole Piscolla, durante il quale si è parlato di enoturismo e territorio con il Presidente dell’Associazione Nazionale Città del Vino, il Presidente dell’Enoteca Regionale della Calabria Gennaro Convertini e con Massimo Del Mestre del Movimento Nazionale Turismo del Vino e all’iniziativa organizzata nel padiglione “Umbria” dedicata alle nuove frontiere del turismo del vino, a cui hanno partecipato anche il Presidente di Movimento Turismo del Vino Nicola D’Auria e il senatore Stefàno.

Soddisfatto Francesco Antoniolli, Viceportavoce Nazionale e Presidente della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, per quanto riguarda l’esito di questi incontri conoscitivi. «Siamo molto contenti della disponibilità e dell’attenzione dimostrate da questi importanti enti che operano nel mondo del vino da decenni. – ha commentato – Risulta infatti fondamentale per noi, rappresentanti di un Coordinamento nato da pochi mesi, tessere una rete di relazioni efficaci sul territorio con soggetti che hanno obiettivi comuni ai nostri al fine di porre basi solide al nostro operato».