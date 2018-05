RAI 1 * LA CORRIDA: VENERDÌ 18 MAGGIO ULTIMO APPUNTAMENTO PER I ‘DILETTANTI ALLO SBARAGLIO’

Venerdì 18 maggio ultimo appuntamento, alle 21.25 su Rai1, con “La Corrida”, trasmissione sempre leader degli ascolti del prime time. Padrone di casa Carlo Conti con la partecipazione della valletta Ludovica Caramis e con l’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Il varietà ideato 50 anni fa da Corrado e dal fratello Riccardo Mantoni chiude i battenti di un’edizione che ha ricevuto entusiasmanti consensi da parte sia del pubblico da casa che sui social. Sarà un’ultima puntata che, però, sarà seguita, venerdì 25 maggio, da una settima puntata con “Il meglio di…” in cui saranno trasmessi i momenti più esilaranti e divertenti del programma.

Nell’ appuntamento di venerdì 18 maggio, nuovi dilettanti allo sbaraglio porteranno sul palco esibizioni realizzate con originalità e simpatia, ma anche con orgoglio e impegno.

Perché per tutti l’obiettivo è ottenere la fiducia del pubblico presente in sala, pronto ad applaudire, ma anche a mostrare disappunto non appena il semaforo posto al centro del palco diventerà verde. Canti, balli, imitazioni, acrobazie, barzellette, poesie, esibizioni a dir poco particolari, sono solo alcune delle specialità che i protagonisti de “La Corrida” hanno portato e portano in questa nuova edizione del varietà.

I più acclamati saranno di nuovo “giudicati” in studio per l’elezione del vincitore finale che si porterà a casa una targa ricordo. Come da tradizione, Carlo Conti sceglierà il corpo di ballo tra il pubblico in sala che dovrà esibirsi a fine puntata su improbabili coreografie accompagnate dai ballerini di Fabrizio Mainini.

Saranno anche mostrati in video alcuni provini effettuati nel corso dei vari casting in giro per l’Italia. Come da prassi, prima della presentazione del concorrente numero uno in gara, il conduttore sceglierà una valletta (o valletto) dal pubblico che affiancherà Ludovica Caramis nel corso dell’intera puntata, mentre ogni singola esibizione dei “dilettanti” sarà preceduta da un video-messaggio inviato da parenti o amici.

La quinta puntata ha visto la vittoria del salernitano Pasquale De Lillo, muratore: si è letteralmente sdoppiato, cantando in versione uomo e poi donna con viso e corpo divisi perfettamente a metà.

