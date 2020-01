RAI 1 E RAI SPORT * “ MILAN-TORINO “: « MARTEDì 28 GENNAIO TERZO QUARTO DI FINALE, PER DESIGNARE L’AVVERSARIA DELLA JUVE »

Dopo Napoli e Juventus, approdate tra le magnifiche quattro la settimana scorsa, mancano ancora due squadre per completare il quadro delle semifinali di Coppa Italia. Sarà lo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro, per uno scherzo del calendario, ad essere protagonista della “scelta”, con due match in 48 ore.

Il primo si gioca domani, alle 20.45, tra Milan e Torino, con i rossoneri rivitalizzati dalla “cura” Ibrahimovic ed i granata ancora sotto shock per lo 0-7 subito sabato, in casa, dall’Atalanta. Milan-Torino sarà trasmessa in diretta, su Rai1, a partire dalle 20.30: telecronaca di Luca De Capitani e Mario Somma, con interviste ed interventi da bordocampo di Amedeo Goria e Francesco Rocchi.

In studio, nella trasmissione pre e post partita, curata da Fabrizio Failla, Franco Lauro, con Guglielmo Stendardo e Tiziano Pieri.

La vincente del match, gara secca con eventuali supplementari e rigori, sfiderà in semifinale la Juve (andata 12 febbraio, ritorno 4 marzo). Mercoledì, invece, si gioca Inter-Fiorentina.