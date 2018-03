(leggi le altre news di Opinione) RAI * ASCOLTI TV GIOVEDI 1 MARZO: OLTRE 7 MILIONI PER DON MATTEO: BENE PORTA A PORTA, RECORD STAGIONALI PER UNO MATTINA E VITA IN DIRETTA Ancora uno straordinario risultato per “Don Matteo 11”: la fiction di Rai1 ha ottenuto ieri 7 milioni 200 mila spettatori medi con uno share del 29.4 aggiudicandosi la prima serata. Il primo episodio “Pena d’amore” è stato visto da 7 milioni 715 mila spettatori (share del 27.8 per cento), mentre “Una famiglia normale” ha avuto 6 milioni 792 mila spettatori (31.1 di share). Su Rai2 le quattro “Conferenze stampa”, curate da Rai Parlamento, per le politiche 2018 hanno realizzato rispettivamente 873 mila spettatori e il 3.1 di share, 427 mila e l’1.6, 252 mila e l’1, 375 mila e il 2. Bene su Rai3 la puntata de “La Grande Storia” dal titolo “La svastica e la droga” che ha ottenuto un seguito di 1 milione 281 mila spettatori e uno share del 4.8. In seconda serata, ottimo risultato per “Porta a Porta” con 1 milione 500 mila spettatori e uno share del 17.4. Nel preserale di Rai1 sempre bene “L’Eredità”, seguito da 5 milioni 658 mila spettatori con il 25.3 di share. In access prime time buoni ascolti per “I soliti ignoti” su Rai1 con 5 milioni 438 mila spettatori e il 19.6 di share mentre su Rai3 ancora un ottimo risultato di “Non ho l’età” con 1 milione 715 mila spettatori e il 6.5. Nel day time record di ascolti per Uno Mattina che con 1 milione 251 mila spettatori e il 20,1% di share segna il risultato più alto della stagione e altro ottimo risultato per Storie Italiane con 1.607.000 ascoltatori e il 21% share. Nella fascia pomeridiana di Rai1 in evidenza la “La vita in diretta” che nella seconda parte ha totalizzato il suo record stagionale (esclusa la settimana di Sanremo) con 2 milioni 556 mila spettatori e il 16.7 di share. Su Rai3 #Cartabianca ha ottenuto un seguito di 1 milione 450 mila con l’8.5 di share. Sempre molto seguita l’informazione Rai. Il Tg1 delle 20 è stato visto da 5 milioni 849 mila spettatori con uno share del 23.2 per cento, il Tg2 delle 13 ha ottenuto 2 milioni 577 mila spettatori con uno share del 15, il Tg3 delle 19 ha totalizzato 2 milioni 271 mila spettatori (share 11.1) e le edizioni regionali della TgR delle 14 hanno interessato 3 milioni 207 mila spettatori (share 17.8). Da segnalare tra i canali digitali specializzati l’ottimo risultato di Rai Yoyo che nella fascia oraria 7.00/9.00 è stata il quarto canale in assoluto con il 2.9 di share. Complessivamente le reti Rai si aggiudicano la prima serata con 10 milioni 670 mila spettatori e il 38.7 di share; la seconda serata con 4 milioni 518 mila (35.5 share) e l’intera giornata con 4 milioni 526 mila (share 37.8). (leggi le altre news di Opinione)

