RAI 5 * ‘ THE LAST CONCERT RECORDING ‘: GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE OMAGGIO A CLAUDIO ABBADO

Con «il suo carisma al tempo stesso misterioso e seducente e la sua leggendaria eleganza» – come scrisse Le Monde – il 26 agosto 2013 Claudio Abbado si esibì per l’ultima volta sul podio dell’Orchestra del Festival di Lucerna. Pochi mesi dopo il mondo della musica disse addio a questo grandissimo artista e direttore, e instancabile fondatore e animatore di orchestre.

In memoria del maestro milanese, Rai Cultura trasmette, giovedì 18 novembre alle 21.15 su Rai5, l’ultima testimonianza audiovisiva della sua irripetibile carriera. Il programma del concerto, che ha inaugurato la 75esima edizione del Festival e celebrato i 10 anni della guida di Abbado, comprende tre capolavori che riflettono in vario modo sulla transitorietà della vita: la Tragische Ouvertüre (Ouverture tragica) op. 81 di Johannes Brahms, l’abbinamento dai Gurre-Lieder (Canti di Gurre) di Arnold Schönberg del brano orchestrale n. 11 e del Lied “Tauben von Gurre!” – cantato dal mezzosoprano giapponese Mihoko Fujimura – e la Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op. 55 di Ludwig van Beethoven detta “Eroica”.