RAI 3 * TG3 PERSONE: IL RAGNO DELLE DOLOMITI, CESARE MAESTRI ALPINISTA, GUIDA E SCALATORE IN SOLITARIA

Alpinista, guida e scalatore in solitaria, Cesare Maestri è chiamato da tutti “il ragno delle Dolomiti” per quel suo personale modo di arrampicarsi. È lui il protagonista di “Persone”, il settimanale del Tg3 in onda sabato 27 ottobre alle 12.15 su Rai3.

Maestri racconta la sua storia, la guerra, la Resistenza e l’aiuto ai partigiani: “Per me – dice – la montagna è stata amore e dannazione. Più di duemila salite da solo hanno riempito la mia vita. Se non hai paura non hai coraggio, ma devi avere il senso di cosa sia il rischio”.