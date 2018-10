RAI 3 * ‘ INDOVINA CHI VIENE A CENA ‘: LA PUNTATA AVRÀ AL CENTRO UN’INCHIESTA TRA DUE OPPOSTI MODI DI PROPORRE IL TURISMO CON GLI ANIMALI SELVATICI

La puntata di “Indovina chi viene a cena”, in onda su Rai3 domenica 14 ottobre alle 20.30 su Rai3, avrà al centro un’inchiesta tra due opposti modi di proporre il turismo con gli animali selvatici: il modello etico, impegnato nella salvaguardia delle specie, e l’industria, che le sfrutta per il divertimento delle folle. Un intenso reportage documentato dalle telecamere del programma, che si sono spinte tra i gorilla di montagna africani e le orche del Canada, due realtà nelle quali l’ecoturismo sostenibile partecipa alla conservazione della fauna, in antitesi alle industrie che sfruttano l’animale esotico.

Indovina chi viene a cena è un programma di Sabrina Giannini, a cura di Emanuela Trojano. Produttore esecutivo Paola D’Arpino, scenografia Enzo Carlo Ambra, progetto grafico Giovanni Stillitano, regia di Paola Baccini.