CONSIGLIO PAT * PERCORSI LABORATORIALI “CI PENSIAMO NOI”: “ DOMANI IN AULA I RAGAZZI DELLE SUOLE SCHOLL E MARTINI, CON KASWALDER E FUGATTI “

14.55 - lunedì 15 maggio 2023

Domattina 16 maggio, alle ore 9.00, l’aula consiliare ospiterà la presentazione dei percorsi laboratoriali “Ci pensiamo noi”, promossi dalla Presidenza del Consiglio provinciale nell’ambito dell’intenso e quotidiano confronto con il mondo scolastico. Alla proposta di questo anno scolastico 2022/2023 hanno aderito una classe del liceo Sophie Scholl di Trento e una classe dell’Istituto Martino Martini di Mezzolombardo. La prima si è applicata al tema delle iniziative attivate e attivabili a livello Euregio per il coinvolgimento diretto dei giovani trentini, altoatesini e austriaci del Tirolo.

Il titolo del lavoro svolto dal secondo gruppo è invece “Perfido – Per sfidarli dobbiamo impegnarci”, con riferimento al grande problema delle infiltrazioni della criminalità organizzata anche in Trentino. Una rappresentazione scenica nella stessa aula consiliare caratterizzerà la presentazione di questa classe. Punto forte in generale dei laboratori è la possibilità che è stata data ai ragazzi di attingere tutte le informazioni necessarie direttamente dalle strutture della Provincia Autonoma e del Consiglio provinciale.

All’evento di domattina parteciperanno il presidente Walter Kaswalder, il presidente della Provincia Autonoma Maurizio Fugatti, l’assessore provinciale all’istruzione Mirko Bisesti. I colleghi giornalisti sono cordialmente invitati, molto gradita una copertura giornalistica.