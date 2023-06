DEPRETTO E GOI (CONSIGLIO COMUNE MORI -TN) * WELFARE: « LA NOSTRA MOZIONE PER FARE ADERIRE L’AMMINISTRAZIONE AL “DISTRETTO FAMIGLIA” »

09.49 - venerdì 2 giugno 2023

Mozione Gruppo Consiliare FDI – La famiglia, nucleo fondamentale e fondante della società merita attenzione, necessita di servizi e collaborazione e dovrebbe essere al centro della programmazione di un’amministrazione virtuosa in quanto futuro di una comunità.

Il nostro territorio, ricco di storia, cultura e bellezze naturali, è un territorio nel quale tante famiglie hanno fatto la storia, creato tradizioni, abitudini, ricordi, memorie che nei moriani hanno lasciato il segno.

La nostra storia viene tramandata dai nostri avi, dai nostri nonni, dai nostri genitori e siamo consapevoli che quel sapore antico fatto di semplicità e quotidianità sta via via scomparendo lascando spazio, purtroppo, alla socialità virtuale e spesso ingannevole.

Ecco, quindi, che appare necessario e vitale, promuovere quell’organizzazione basilare della nostra società al fine di garantite il benessere sociale e prevenire il disagio ormai diffuso, soprattutto quello giovanile.

Con Legge provinciale 02.03.2011 n. 1 è stato istituito il “Sistema Integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità”. Con Determinazione del Dirigente n. 171 dd. 19.06.2020 è stato siglato l’Accordo di Area per lo sviluppo del “Distretto Famiglia nella Vallagarina”.

Il Distretto Famiglia “è una rete composta dalle forze sociali, economiche, culturali e ambientali che operano nelle comunità locali e scelgono di costruire insieme iniziative, servizi e politiche orientate al benessere delle famiglie”.

Il Distretto Famiglia ha un impatto positivo sulle famiglie, sulle organizzazioni pubbliche, sull’economia, sul territorio; crea coesione e capitale sociale, sviluppa le comunità locali in quanto il territorio diventa fucina virtuosa e strategica, fucina all’interno della quale si valorizza la gestione della cosa pubblica promuovendo modelli organizzativi finalizzati al sostegno della gestione ed economia familiare, a riorientare i propri servizi e prodotti secondo il principio-guida della qualità della vita familiare. Ad esempio, corsi, feste paesane laboratori per bambini, agevolazioni tariffarie ecc..

Al Distretto Famiglia possono aderire tutte le organizzazioni pubbliche, private e del volontariato sociale le cui attività abbiano una ricaduta diretta su questo territorio di riferimento.

Tutto ciò premesso, si impegna l’assessore e il Consiglio comunale:

1) ad invitare la Manager territoriale del Distretto famiglia Vallagarina e il referente istituzionale in Consiglio comunale per presentare alla comunità il Distretto Famiglia e, conseguentemente

2) far aderire il Comune di Mori al Distretto Famiglia Vallagarina.

La Consigliera Comunale Paola Depretto (FDI Giorgia Meloni)

Il Consigliere Comunale Ernesto Goi (FDI Giorgia Meloni)