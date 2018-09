RAI 3 * ‘ CHI L’HA VISTO? ‘: I MINORI SCOMPARSI, IN ONDA ALLE 21:15, I MINORI CHE SCOMPAIONO IN ITALIA SONO DI SOLITO RAGAZZI TRA I 15 E I 17 ANNI E RAPPRESENTANO IL 4,2% DEL FENOMENO

I minori che scompaiono in Italia sono di solito ragazzi tra i 15 e i 17 anni e rappresentano il 4,2% nel fenomeno di scomparsa, molto più basso al confronto di altri paesi europei come la Francia e l’Inghilterra. Di solito si allontanano per contrasti con la famiglia, ma tornano dopo pochi giorni, anche per problemi di “sopravvivenza”.