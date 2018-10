RAI 2 * ‘ DETTO FATTO ‘: DA LUNEDÌ 8 A VENERDÌ 12 OTTOBRE UNA NUOVA ENTUSIASMANTE SETTIMANA RICCA DI TUTORIAL, CURIOSITÀ E OSPITI

Bianca Guaccero e Giovanni Ciacci insieme a tutto il team di Detto Fatto sono pronti per una nuova entusiasmante settimana ricca di tutorial, curiosità e ospiti ogni pomeriggio su Rai2 dalle 14.00, da lunedì 8 a venerdì 12 ottobre.

Lunedì la puntata si apre con la top model curvy Elisa D’Ospina, ormai un vero punto di riferimento per tutte le donne oltre la taglia 46 che, grazie ai suoi tutorial, oggi possono trovare vestiti alla moda e della taglia giusta ovunque. La protagonista del tutorial è Gaia, una donna che, da giovane è stata presa di mira dai bulli a causa della sua ossessione per il cibo. Con lei Elisa intraprenderà un vero è proprio percorso di accettazione fatto da diverse prove che la porteranno ad amarsi al 100%.

Il nostro cuoco giramondo Daniele Persegani ci presenta una ricetta che unisce Spagna e Italia. Un risotto semplice e creativo che ci permetterà di parlare del paese iberico, di ballo e di televisione: il risotto in salsa spagnola. Come ogni lunedì l’astrologo Mauro Perfetti torna per svelarci cosa hanno in serbo le stelle per la settimana entrante.

Quante volte avreste voluto indossare uno degli abiti da sogno delle star? Con l’Instant Fashion di Fabrizio Crispino basta poco per trasformare il sogno in realtà: stoffa, forbici, spille da balia e manualità. E per dimostrare che, seguendo i consigli di Crispino, tutte possono diventare Dive Express, Bianca sarà una sua allieva d’eccezione.

Come se la caverà? Sarete voi a deciderlo partecipando al sondaggio sull’instagram story della pagina di @dettofattorai. La star protagonista di questo tutorial è la cantante pop Emma Marrone. Siamo al terzo appuntamento per Ok il taglio è giusto, il contest che si propone di trovare un nuovo talento nel mondo dell’hairstyle. In questa puntata i tre giurati Stefano Bonomi, Toni Pellegrino e Paolo Venuta, giudicheranno il lavoro di Axel, giovane parrucchiere metà francese e metà italiano, e Alessio, un verace hairstylist romano. Chi riuscirà a convincere maggiormente la temuta giuria?

*

Martedì 9 ottobre è il momento del nostro esperto di buone maniere, Nicola Santini, che aiuterà Dylan a trovare il look giusto per partecipare al matrimonio di un amico e ci darà consigli di bon ton per non sbagliare look e regalo quando siamo invitati ad un matrimonio. Anche questa settimana una nuora e una suocera si sfidano in cucina, tentando di superarsi a vicenda nella preparazione di un piatto. A giudicarle ci sarà il loro uomo di casa, che dovrà dire chi fra la madre e la moglie è la regina della cucina.

A condurre la divertente sfida tra i fornelli, ovviamente, Bianca Guaccero, affiancata dall’immancabile Beniamino Baleotti. In questa puntata l’hair designer Salvo Filetti affronta una difficile missione: trasformare i lunghi e anonimi capelli di Maria Rosa, una sessant’enne lombarda tutta casa e lavoro, nei capelli di una perennials, donna sofisticata ed elegante, che affronta lo scorrere degli anni con carattere e disinvoltura. Nei suoi tutorial Beniamino Baleotti ci presenta un piatto preparato con un prodotto tipico della sua regione: l’Emilia-Romagna. Il protagonista di questa puntata è il salame di Canossa, località in provincia di Reggio Emilia.

Il piatto è salame e sfrigoli e in studio ci saranno ospiti “regali”. La stilista velocista Silvia Nobili, risponde alla richiesta d’aiuto di Laura, una ragazza che deve partire per una crociera e ha bisogno di una mano per scegliere l’abito giusto per partecipare a una serata di Gala. Silvia le propone due look molto eleganti e le svela come realizzare, passo dopo passo, il look scelto da lei.

*

Mercoledì 10 ottobre, la grande famiglia di Detto Fatto spalanca le sue porte ad una nuova tutor, Daniela Fedi, famosa giornalista esperta di stile, che si propone come dottoressa della moda per dispensare le sue pillole di “BUONGUSTINA” alle signore che hanno superato i 50 anni. Protagonista della prima puntata è Isabella, una casalinga di Bergamo che cerca un look giusto per festeggiare il suo compleanno. Lo chef stellato Ilario Vinciguerra ci presenta una delle sue inimitabili creazioni.

Partendo da una ricetta della tradizione, Ilario prepara un piatto genuino ma raffinato. Intanto, anche in questa puntata, Bianca tenterà di entrare a far parte della brigata di cucina dello chef. Ci riuscirà? La home stager di Detto Fatto Mirna Casadei ci insegna a rivoluzionare coi colori gli spazi in cui viviamo o quelli che vogliamo mettere in vendita. Il colore di questa puntata è il rosso. La nail artist napoletana Dominique Russo è approdata nella squadra di Detto Fatto e la sua prima ospite è una star: parliamo dell’attrice Micol Azzurro che approfitterà dell’arte della nuova tutor per indossare delle unghie meravigliose.

Dominique Russo realizza su di lei la sparkling nail art, una nuovissima tendenza tutta luccichii e brillantini. Durante il tutorial ripercorreremo i momenti salienti della carriera dell’attrice. Il dottor Oldani va di nuovo in soccorso di una pianta malandata. Questa volta è una strelitzia. Tutti lo conoscono per il suo humor inglese e per il suo stile Dandy. Lui è Filippo Nardi e a Detto Fatto ha una missione: aiutare tutte le donne che sono stufe di uscire con un uomo malvestito. Due gli strumenti a sua disposizione: una valigia degli orrori e un semaforo con il quale Filippo potrà dare un giudizio su alcuni capi del suo ospite. Protagonista del tutorial è Nicola, un dj che si veste troppo comodo uscendo addirittura in ciabatte. Per lui, Filippo, proporrà quattro outfit diversi: due per il giorno e due per la sera.

*

Giovedì 11 ottobre, Olivia Ghezzi ci accompagna in un viaggio nel meraviglioso mondo della moda con sfilate che ripercorrono la storia del costume dagli anni 20 a oggi, scopriremo grazie al dizionario della moda una nuova parola dal significato dubbio e soprattutto con una missione: dimostrare alle sue ignare ospiti che gli abiti bon ton sono sempre la scelta giusta! Ospite di questo tutorial è l’attrice Pamela Villoresi. La conduttrice tv ed esperta di alimentazione Rosanna Lambertucci ci prepara due piatti gustosi ma dietetici.

Durante il tutorial Rosanna ci parlerà della sua carriera e della sua filosofia per quanto riguarda cibo e diete. Luca Medici, interior designer e volto nuovo di Detto Fatto, ci racconta lo stile “industriale” e recupera vecchi oggetti inutilizzati trasformandoli in bellissimi complementi di arredo. Insieme al medico estetico Marco Bartolucci si parlerà di botulino affrontando una volta per tutte tutti i tabù legati a questo trattamento estetico. Andremo anche a sbirciare tra le star italiane e non che sono ricorse al botulino per ingannare il passare del tempo. Inoltre, il dottore mostrerà i risultati di questo famosissimo trattamento mostrando dei prima e dopo che vi lasceranno senza parole. Nuovo capitolo della Fabbrica dei fusti. Lucas Peracchi è sempre alle prese con Nicolò, che vuole trasformare da normofisicato a supermuscolo.

Top Flop Shock: sembra uno scioglilingua e invece è il titolo del tutorial di Jo Squillo nato per aiutarci a reinterpretare i look delle sfilate nella vita di tutti i giorni. Per ogni must have di stagione, Jo Squillo presenterà tre diversi abbinamenti: quello Top, quello Flop e quello Shock. Nella puntata di oggi ci concentreremo su due trend assolutamente di tendenza: il velluto e le paillettes. Al grido “più gusto che bellezza”, nonna Giustina torna con un altro tutorial da non perdere su un classico della pasticceria italiana: la crostata alla marmellata.

*

Venerdì 12 ottobre, torna la nostra esperta di lingerie Jennifer Dalla Zorza che per l’occasione propone l’intimo giusto per l’età che avanza e ci presenta una sfilata notte molto particolare. Dal rione Sanità di Napoli, ritorna Ciro Oliva. Quale pizza ci proporrà il giovane pizzaiolo della tradizione? Jill Cooper ci mostra i progressi di Serafina, Stefania e Roberta.

Tre donne che si sono messe nelle sue mani per perdere più di 10 chili in soli 2 mesi. Il chirurgo maxillo facciale Tito Marianetti ci parla di blefaroplastica superiore, uno degli interventi del viso a cui si ricorre più spesso. Il chirurgo spiegherà i pro e i contro di questo intervento, mostrando i risultati ottenuti sulla sua ospite Daniela. La regina del fai da te Donna Rita Macchiavelli crea una collezione di piatti a parete ispirandosi al mondo dell’arte. Lo stilista Gianni Molaro mette la sposa ospite del tutorial davanti a una scelta: indossare un abito di haute couture realizzato da lui o l’abito della mamma rimodernato dalla sue sapienti mani. Che cosa sceglierà? In entrambi i casi, Gianni, ha in serbo una sorpresa per la sposa.