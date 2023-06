CMST – COMITATO MOBILITÀ SOSTENIBILE TRENTINO * OSSERVATORIO BYPASS: « LETTERA A COORDINATORE ROBOL, “ABBANDONIAMO LE INTERLOCUZIONI CHE RISULTANO IMPRATICABILI” »

10.41 - venerdì 9 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Ieri 8 giugno 2023, come preannunciato, si è riunito il Comitato Mobilità Sostenibile Trentino ” ing. Alberto Baccega”. Dopo lunga e approfondita discussione il CMST ha deciso democraticamente di abbandonare il percorso intrapreso, con metodo dialogico, con l’Osservatorio ambientale per la sicurezza del lavoro.

Nella nota inviata al dott. Stefano Robol, coordinatore dell’Osservatorio il CMST ha motivato dettagliatamente le motivazioni di tale decisione, consistenti nella scarsità di poteri di tale organismo tecnico a carattere comunale, in relazione alle delicate questioni ambientali e sociali che si sono manifestate e nella insoddisfazione in merito alle risposte ricevute alle domande poste.

Riteniamo utile proseguire tale percorso con un Osservatorio a carattere nazionale previsto dall’art.28 comma 2 del D.Lvo 152/2006 che potrà insediare solo il Ministero competente. Non è in discussione la competenza e la serietà dei componenti dell’Osservatorio e del Comitato Tecnico Scientifico, bensì i limiti di tale organismo tecnico.

Il CMST ha fatto delle proposte concrete, ricevendo solo mancate e carenti risposte. In tali condizioni le interlocuzioni, con metodo dialogico risultano impraticabili.

I portavoce

Ing. Pina Lopardo

CMST

Comitato Mobilità Sostenibile Trentino “Ing. Alberto Baccega”

CMST – Comitato Mobilità Sostenibile Trentino / “Ing. Alberto Baccega”

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL DOTT. STEFANO ROBOL COORDINATORE DELL’OSSERVATORIO AMBIENTALE E PER LA SICUREZZA DEL LAVORO

Ieri 8 giugno 2023, come preannunciato, si è riunito il Comitato Mobilità Sostenibile Trentino ” ing. Alberto Baccega”. Dopo lunga e approfondita discussione il CMST ha deciso democraticamente di abbandonare il percorso intrapreso, con metodo dialogico, con l’Osservatorio ambientale per la sicurezza del lavoro.

Tale decisione è motivata dal fatto che l’Osservatorio, a carattere comunale, sottogruppo di quello provinciale del Corridoio del Brennero, non dispone di poteri sufficienti per intervenire efficacemente sulle molteplici e delicate questioni ambientali e sociali relative alla realizzazione del lotto 3a della circonvallazione di Trento. Tale mancanza si è manifestata nelle risposte alle 32 domande poste nel dossier e nelle ulteriori 5 domande poste nel corso delle riunioni del 15 maggio e 5 giugno 2023. Esse sono risultate inadeguate e carenti da un punto di vista tecnico e gestionale. Non è in discussione la competenza e la serietà dei componenti dell’Osservatorio e del Comitato Tecnico Scientifico, bensì i limiti di tale organismo tecnico.

Il CMST ha fatto delle proposte concrete che l’Osservatorio si è limitato a prenderne atto e a considerarle velleitarie. Con tali atteggiamenti e comportamenti non è più possibile proseguire con una interlocuzione seria e costruttiva. Riteniamo indispensabile proseguire il dialogo con un interlocutore dotato di poteri e capace di incidere sulle suddette delicate questioni ambientali e relative alla qualità della vita dei cittadini di Trento. Sarà nostra cura proseguire la nostra azione propositiva e costruttiva nelle sedi istituzionali con serietà e nel rispetto delle regole democratiche.

Distinti saluti,

I portavoce

Ing. Ezio Viglietti

Ing. Pina Lopardo