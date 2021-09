CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * LICEO ISTITUTO SACRO CUORE: « IL PRESIDENTE KASWALDER HA SALUTATO I RAGAZZI CHE HANNO INIZIATO L’ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 »

Il presidente del Consiglio saluta i ragazzi del Liceo quadriennale del Sacro Cuore che hanno iniziato l’anno scolastico.

Il presidente del Consiglio in mattinata ha partecipato all’inaugurazione dell’anno scolastico 2021 – 22 del Liceo delle scienze umane internazionale quadriennale dell’Istituto Sacro Cuore di Trento. Un anticipo di avvio dell’anno scolastico, determinato dalla durata di 4 anni del corso che implica una maggiore concentrazione degli studi, che il presidente ha voluto salutare soprattutto in questa fase di speranza dopo i mesi drammatici segnati dal Covid.

Per questo, augurando buon lavoro ai ragazzi, ha sottolineato l’importanza del rispetto delle misure di sicurezza, delle vaccinazioni per uscire al più presto dall’incubo della pandemia. Sempre tenendo con fiducia lo sguardo rivolto al futuro che va costruito con l’impegno e lo studio. Il Liceo delle scienze umane del Sacro Cuore (un’ottantina di iscritti; uno dei tre licei che in Trentino stanno sperimentando la durata di quattro anni) diplomerà nell’anno scolastico iniziato oggi la prima quarta.

Una sperimentazione, ha affermato il preside del Sacro Cuore, Alberto Ventroni, che ha dato ottimi risultati. Nel corso della sua visita il presidente, accompagnato dall’amministratrice Franca Penasa, ha visitato anche la scuola dell’infanzia dell’Istituto.