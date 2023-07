COMUNE TRENTO * ROMA – RACCOLTA DIFFERENZIATA: « TRENTO UNICO “COMUNE RICICLONE” IN ITALIA, CON OLTRE I 100 MILA ABITANTI »

15.24 - giovedì 6 luglio 2023

Trento unico “comune riciclone” in Italia oltre i 100mila abitanti. L’ultimo dato parla di una raccolta differenziata in città all’84,4 per cento. Stamane a Roma si è svolta la conferenza nazionale sull’economia circolare con la presentazione dei risultati e la premiazione dei “Comuni Ricicloni 2023” che, a dispetto del nome curioso, è uno studio serissimo annuale di Legambiente sullo stato dell’arte della raccolta differenziata in Italia.

E per Trento una grande soddisfazione: il primo posto in Italia per i comuni sopra i 100mila abitanti. Il riconoscimento è stato ritirato dall’assessora alla Pianificazione territoriale Monica Baggia (vedi foto).

La raccolta differenziata a Trento è in costante crescita. Ad aprile 2023 ha raggiunto l’84,4 per cento, quasi due punti percentuali in più rispetto all’anno precedente. L’altro dato interessante è che i rifiuti totali prodotti sono in calo rispetto ad aprile 2022 (-4,42%) così come il rifiuto residuo da smaltire in discarica (-15,98%).

Trento è nella squadra – come recita il comunicato di Legambiente – degli “ormai consueti quattro capoluoghi del Triveneto”; gli altri sono Treviso, Belluno e Pordenone”.

In Italia sono sempre di più i comuni “liberi” dai rifiuti: 629 (+39 rispetto alla scorsa edizione). Non si arresta la crescita del Sud Italia con 176 comuni rifiuti-free (il 28%, + 11 rispetto alla scorsa edizione) ma il primato resta del Nord con 423 (il 67,2%, + 32 nuovi Comuni). Il Centro fanalino di coda con trenta comuni (solo il 4,8% e -2 virtuosi).

Per la nota completa: