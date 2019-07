RAI 1 * TECHETECHETÈ SUPERSTAR: « GIANNI MORANDI AL CENTRO DELLA PUNTATA »

Techetechetè Superstar. Gianni Morandi al centro della puntata .Sabato 13 luglio, alle 20.30 in prima serata su Rai1, nuova puntata di Techetechetè Superstar. Protagonista, Gianni Morandi. Un viaggio attraverso la sua straordinaria avventura artistica idealmente raccontato al figlio Pietro, tra immagini, ricordi e riflessioni. L’esordio nel mondo della musica, i primi successi, le canzoni più amate, i film, gli show televisivi.

Ma anche tanti momenti meno conosciuti, come il concerto al Madison Square Garden di New York nel 1976, l’incontro con Cassius Clay e quello con George McCrae, col quale canta Rock your baby. La tournée a Mosca nel 1984. Le stagioni felici e il tempo della crisi negli anni ‘70. La paura che tutto fosse finito. Poi, invece, il ritorno al successo con le canzoni giuste e le persone giuste. E una grande certezza: il “Grazie” che Gianni Morandi sente di voler dire a chi di questa avventura è stato il punto di riferimento costante, il motore inesauribile, il pubblico.

Una puntata realizzata da Francesco Valitutti.