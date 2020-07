CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * COMMISSIONE PARI OPPORTUNITà: « SOLIDARIETà AD ELISABETTA BOZZARELLI, AGGREDITA SUI SOCIAL PER LA SUA LOTTA AL GIOCO D’AZZARDO »

La Commissione provinciale Pari Opportunità tra donna e uomo esprime tutta la sua solidarietà e vicinanza alla Consigliera del Comune di Trento Elisabetta Bozzarelli, oggetto di attacchi violenti e ripugnanti comparsi sui social in seguito all’approvazione di una mozione in Consiglio comunale, destinata al contenimento del gioco d’azzardo in periodo di emergenza Covid.

Comprendiamo e rispettiamo le difficoltà dei lavoratori e delle lavoratrici del settore (purtroppo comuni a molte altre lavoratrici e lavoratori di innumerevoli settori della nostra economia); risultano tuttavia inaccettabili il tono e il linguaggio utilizzati, di carattere violento, intimidatorio e fortemente sessista.

Apprezziamo il coraggio e la determinazione della Consigliera, che ha denunciato apertamente questi attacchi, auspicando che il suo esempio sia seguito da tutte le persone oggetto di questo tipo di offese, soprattutto le donne, sempre più particolarmente e pericolosamente esposte a simili gogne mediatiche ingiustificabili, violente e soprattutto vili.

A tutte queste persone, al di là di ogni schieramento politico o partitico, va tutta la vicinanza e solidarietà della Commissione provinciale Pari Opportunità.

*

La Commissione provinciale Pari Opportunità tra donna e uomo