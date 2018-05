RAI 1 * LINEA VERDE VA IN CITTÀ: DOMANI CHIARA GIALLONARDO E MARCELLO MASI ALLA SCOPERTA DEI SAPORI D’ITALIA

Continua il viaggio di “Linea Verde… va in città” tra i prodotti, le tradizioni, le eccellenze e i gusti italiani. Chiara Giallonardo e Marcello Masi anche questa settimana ne assaggeranno delle belle in giro per l’Italia.

L’appuntamento sarà leggermente posticipato rispetto al solito, andrà in onda sabato 5 maggio alle 12.35 su Rai1, immediatamente dopo il collegamento con Torvergata per la partecipazione di Papa Francesco all’incontro internazionale sulla celebrazione del 50° anniversario del Cammino Neocatecumenale.