FACILE.IT * TRUFFE 2019: « L’àMBITO IN CUI GLI ITALIANI SEMBRANO CADERE PIù FREQUENTEMENTE VITTIMA DI FRODI è QUELLO DELLA TELEFONIA MOBILE »

Sono molti gli italiani che cercano di risparmiare in diversi ambiti della vita quotidiana e molti anche i tentativi di truffa ai danni dei consumatori; secondo l’indagine che Facile.it, in occasione del lancio del progetto Spazio Sicurezza, ha commissionato a mUp Research, il 19% dei rispondenti, pari a circa 8,3 milioni di individui, ha dichiarato di essere caduto vittima di una truffa, on o offline, nel 2019.

L’ambito in cui gli italiani sembrano cadere più frequentemente vittima di frodi è quello della telefonia mobile; secondo l’indagine, il 6% degli intervistati ha ammesso di aver subito una truffa in questo campo. Seguono a poca distanza le carte elettroniche e le utenze luce e gas (5%) e la telefonia fissa (4%).

Percentuale più bassa, ma non per questo da sottovalutare, per gli altri settori analizzati: assicurazioni auto e moto, conti correnti e prestiti personali.

Sperando che la notizia sia di vostro interesse e possa trovare spazio sulla testata, alleghiamo la relativa nota stampa e rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore necessità di approfondimento.