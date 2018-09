PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: ELEZIONI PROVINCIALI: CONCLUSE LE OPERAZIONI DI DEPOSITO DEI CONTRASSEGNI ELETTORALI, AMMESSI 51 CONTRASSEGNI DI 32 DIVERSI GRUPPI

Lunedì alle ore 10.00 nella Sala Wolf il sorteggio dei simboli. Elezioni provinciali: concluse le operazioni di deposito dei contrassegni elettorali

Si è concluso il primo appuntamento con le operazioni elettorali per i partiti e raggruppamenti politici in vista delle elezioni provinciali del prossimo 21 ottobre. Oggi, alle ore 12.00, presso gli uffici della Provincia autonoma di Trento, nel palazzo di piazza Dante a Trento, si sono infatti concluse le operazioni di deposito e di ammissione dei contrassegni elettorali che erano iniziate ieri mattina. Lunedì alle ore 10.00 nella Sala Wolf avverrà il sorteggio dei simboli per determinare la posizione sui manifesti dei contrassegni. I gruppi politici che si sono presentati stamane entro le ore 12.00 presso gli uffici della Provincia autonoma di Trento sono stati 7 con 10 simboli. Complessivamente, tra ieri e oggi, si sono presentati 32 gruppi con 51 simboli.

Alle ore 12.00 di oggi risultavano dunque complessivamente ammessi 51 contrassegni di 32 diversi gruppi:

POPOLI LIBERI – PRIMON FREIE VÖLKER

CIVICA TRENTINA

AGIRE PER IL TRENTINO – CLAUDIO CIA

ASSOCIAZIONE FASSA (6 contrassegni)

PATT – PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE (6 contrassegni)

AUTONOMISTI POPOLARI

CASAPOUND ITALIA

FUTURA 2018 (3 contrassegni)

MOVIMENT LADIN DE FASCIA

FRONTE SOVRANISTA ITALIANO

LA CATENA

MOVIMENTO 5 STELLE

UNIONE DI CENTRO (2 contrassegni)

LEGA NORD TRENTINO

VERDI

PRIMAVERATRENTINA

PD DEL TRENTINO

L’ALTRO TRENTINO A SINISTRA

U.A.L. – UNION AUTONOMISTA LADINA

TRE – TERRITORIALITA’ RESPONSABILITA’ ECONOMIA (2 contrassegni)

PROGETTO TRENTINO

FORZA ITALIA (2 contrassegni)

AUTONOMIA DINAMICA

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (2 contrassegni)

NOI PER IL TRENTINO

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA – NOI PER IL TRENTINO – ETICA

ETICA

FRATELLI D’ITALIA (2 contrassegni)

LA BUSSOLA (3 contrassegni)

XII STELLE

U.P.T. – UNIONE PER IL TRENTINO

RESTART TRENTINO