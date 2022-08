APT SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) * “DOLOMITINCONTRI“: « “LA PIÙ BELLA ESTATE” CON FEDERICO PACE, PER CELEBRARE LA SETTIMANA FERRAGOSTANA »

17.58 - martedì 09 agosto 2022

“La più bella estate” di DolomitIncontri con Federico Pace. Storie di una stagione in cui tutto è possibile. Per celebrare la settimana ferragostana di San Martino di Castrozza la Rassegna Culturale DolomitIncontri propone un imperdibile incontro con l’autore firmato da Federico Pace, il quale presenterà il suo nuovo bellissimo libro dal titolo “La più bella estate” (Einaudi).

“L’estate è l’unica stagione in cui tutto è possibile” così riporta il sottotitolo del più recente libro dell’autore romano, che giovedì 11 agosto alle ore 18.00 come di consueto presso la sala congressi del Palazzo Sass Maor, racconterà nell’accogliente salotto culturale delle Pale di San Martino le trasformazioni che porta con sé la stagione più fugace e inafferrabile; di quel che avviene al pianeta, alle piante, agli animali, e soprattutto a ciascuno di noi. In questo nuova suggestiva opera Federico Pace racconta da angoli inediti storie emblematiche e avvincenti che hanno preso vita durante quei giorni così infuocati da suscitare le aspettative più vertiginose.

Storie accadute a chi ha lasciato che l’estate, ancora una volta, portasse con sé una strana felicità.

Citando le parole dello stesso scrittore: “L’estate è capace più di ogni altra stagione di innescare desideri, sciogliere malinconie e far intravedere all’orizzonte qualcosa di nuovo. Un incanto che si ripete ogni anno, regalandoci l’illusione che nulla sarà come prima.”

Un libro in grado di trasportare il lettore in luoghi lontani nel tempo, dentro immaginari carichi di illuminazioni poetiche; La più bella estate raccoglie racconti affilati e struggenti che entrano con discrezione ed eleganza nei cuori per restarci, come solo le grandi storie sanno fare.

Federico Pace è nato nel 1967 a Roma, dove vive. Scrittore e giornalista, ha realizzato reportage, storie e narrazioni per numerose testate. Coordina iniziative editoriali per favorire le pratiche della scrittura e del giornalismo tra i più giovani. Per Einaudi ha pubblicato anche Senza volo. Storie e luoghi per viaggiare con lentezza, Controvento. Storie e viaggi che cambiano la vita e Scintille. Storie e incontri che decidono i nostri destini, È online sul sito www.federicopace.eu

Dopo il giro di boa del 15 di agosto, mercoledì 17 agosto la Rassegna Culturale DolomitIncontri proporrà il classico appuntamento dedicato alla montagna in compagnia delle guide alpine locali Luciano Gadenz e Giuliano Zugliani, che in questa occasione presenteranno la riedizione e traduzione del libro pubblicato nel lontano 1892 dal noto alpinista tedesco e pioniere della fotografia in quota Theodor Wundt “Die Besteigung des Cimone della Pala”. (VV)

Tutti gli appuntamenti della rassegna sono ad ingresso libero. Per conoscere il calendario completa della 36^ edizione di DolomitIncontri: www.sanmartino.com