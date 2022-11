MUSE TRENTO * “LESSINIA BOLF“: « STORIE DI LUPI ED UMANI, INCONTRI PER CONOSCERE LA COESISTENZA (29/11 – 20.30) »

11.30 - sabato 26 novembre 2022

Storie di lupi e umani. Incontri per conoscere la coesistenza. Martedì 29 novembre 2022, alle 20.30. Lessinia Bolf – Un progetto multimediale per i 10 anni del ritorno del lupo in Lessinia. Con Gaetano Pimazzoni, Francesco Romito e Simone Gabrielli, naturalisti, fotografi e videomaker.

Ingresso gratuito, prenotazione su Ticketlandia

La coesistenza col lupo è possibile? Al MUSE, due incontri dedicati al grande carnivoro approfondiscono da punti di vista inediti il rapporto tra esseri umani e lupi. Il primo, martedì 29 novembre alle 20.30, è dedicato a Lessinia Bolf, un progetto multimediale che racconta la coesistenza tra persone e lupi nel territorio della Lessinia, una situazione difficile, ma non impossibile. Attraverso un racconto arricchito da immagini, parole e video inediti, si scopriranno le problematiche legate al ritorno del lupo ma anche le forti emozioni trasmesse dalla sua presenza. In sala gli autori del progetto Gaetano Pimazzoni, Francesco Romito e Simone Gabrielli, naturalisti, fotografi e videomaker. Ingresso gratuito, prenotazione su Ticketlandia. Gli appuntamenti si inseriscono nell’ambito della mostra Nella mente del Lupo, recentemente inaugurata al MUSE e visitabile fino al 19 febbraio 2023.

Lessinia Bolf (bolf, lupo in antica lingua Cimbra) è un progetto multimediale, realizzato per i 10 anni del ritorno del lupo in Lessinia. Dedicato non solo al ritorno del lupo e alle problematiche che esso ha generato, rappresenta anche una celebrazione del magnifico territorio della Lessinia, l’Altopiano montuoso a pochi passi dalla città di Verona. Attraverso le immagini, i video e le parole, gli autori – Gaetano Pimazzoni, Francesco Romito, e Simone Gabrielli – raccontano gli scorci, le profonde valli, la fauna, le foreste e i grandi pascoli che caratterizzano questi paesaggi, disegnati nei secoli dall’incessante lavoro dell’uomo.

Un racconto fatto di immagini, parole e video inediti, in un territorio unico dove la presenza del lupo ha generato emozione ma anche numerosi attriti a causa dell’intensa attività predatoria ai danni degli animali d’allevamento.

Un progetto che gode di patrocini illustri, tra cui il CAI Veneto e il Gruppo Grandi Carnivori del CAI, la SAT Società Alpinisti Tridentini, il MUSE Museo delle Scienze di Trento, il progetto Life WolfAlps EU e l’Associazione Io non ho paura del lupo, con la partnership tecnica di Leica Sport Optics.

Appuntamento successivo

Giovedì 26 gennaio 2023

Quel che ho imparato dal lupo

Con Bruno D’Amicis, biologo e fotografo naturalista.

Gli incontri con il lupo nelle zone più selvagge, il racconto delle storie dietro gli scatti più celebri e gli insegnamenti ricevuti dai grandi carnivori: il fotografo Bruno D’Amicis porta gli spettatori e le spettatrici verso un messaggio di rispetto e coesistenza.