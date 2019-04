PAT * VISITA DEL PRESIDENTE FUGATTI ALL’AZIENDA “GRAFFITI“ DI RIVA DEL GARDA: « UN PONTE CON LA SILICON VALLEY »

Graffiti: un ponte con la Silicon Valley. Visita del presidente della Provincia oggi all’Azienda di Riva del Garda. Sleep less dream more” è la frase che campeggia in una dei muri di Graffiti, e sono anche le parole che meglio rappresentano questa azienda, attiva da oltre vent’anni nel campo della comunicazione, e-commerce e startup. Oggi a visitare la sede a Riva del Garda, si è recato il presidente della Provincia autonoma di Trento, nell’ambito degli incontri istituzionali con le realtà innovative del territorio trentino.

Negli spazi in località Pasina, dove Graffiti si è trasferita da alcuni anni ristrutturando una vecchia stalla, si è creato un ambiente moderno e inatteso, che trae la sua ispirazione proprio dalla Silicon Valley, realtà con la quale Graffiti mantiene attivo un canale di collaborazione, con spazi di coworking, ambienti aperti e flessibili e un nuovo concetto di ufficio. Il presidente della Provincia, nel salutare il titolare Luca Cattoi e le persone impiegate in Graffiti, circa una ventina, ha elogiato questa realtà così peculiare, che ha saputo mantenere le radici in Trentino ma al contempo, si è aperta alle relazioni internazionali.

Graffiti nasce nel 1996, quando le tecnologie digitali, in Italia, erano ancora una scommessa. Graffiti cresce, legando la propria storia all’evoluzione del Web. Negli anni l’azienda conquista la fiducia di brand nazionali e internazionali; è certificata Google Partner dal 2013 ed è specializzata in campagne sulla rete di ricerca, mobile, video e shopping. Attenzione al territorio e alle persone, assieme al focus sull’innovazione, sono i pilastri portanti; fra gli esempi l’iniziativa 4Local con la quale si mette il 5% della forza lavoro a disposizione delle scuole e delle imprese del Trentino, con workshop e consulenze gratuite sui temi legati alla creatività, al digitale e alla lean-startup. Ma anche un ponte con la Silicon Valley, attraverso consulenze, scouting tecnologico e una presenza fissa in America. E 4 anni fa la nuova sede, in località Pasina a Riva del Garda, con spazi di co-working, uffici aperti e un teatro di posa, che il team creativo usa per gli shooting fotografici.