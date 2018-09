PAT * MOBILITÀ EUREGIO: IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELL’AUTONOMIA IL 5 SETTEMBRE CON L’ABBONAMENTO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E L’EUREGIOFAMILYPASS SI VIAGGIA GRATIS

In occasione della Giornata dell’autonomia, il 5 settembre, con l’abbonamento al trasporto pubblico locale e l’EuregioFamilyPass, si viaggia gratis su treni e bus in Trentino, Alto Adige e Tirolo. Torna il 5 settembre la Giornata della mobilità dell’Euregio.

Da Kufstein fino a Borghetto: il 5 settembre, In occasione della Giornata dell’autonomia, con l’abbonamento al trasporto pubblico locale e l’EuregioFamilyPass si viaggia gratis nell’intero territorio dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. Su tutti i bus urbani ed extraurbani, tutti i treni ad eccezione dei convogli a lunga percorrenza come Frecciargento, Italo, Railjet, Eurocity ed Intercity, e ancora le funivie di Renon, San Genesio, Colle, Verano, Meltina e Maranza, il trenino del Renon, la funicolare della Mendola, la Funivia Trento-Sardagna: basterà essere in possesso di uno degli abbonamenti validi in Trentino, Alto Adige e Tirolo per usufruire gratuitamente dei servizi. Ulteriori informazioni sugli orari sono disponibili sul sito: www.europaregion.info/mobilityday.

Dopo il successo della prima edizione del 2 dicembre scorso, torna il 5 settembre l’appuntamento con la “Giornata della mobilità dell’Euregio”, nell’ambito della quale tutti i possessori di un abbonamento del trasporto pubblico locale in Trentino, Alto Adige e Tirolo potranno viaggiare gratuitamente sui mezzi di trasporto pubblico ed esplorare il territorio dell’Euregio in maniera comoda, sicura e senza i disagi del traffico.

In Trentino saranno a disposizione i servizi ferroviari regionali lungo la linea del Brennero fra Mezzocorona e Borghetto, la Trento-Malè e la Valsugana, i bus urbani di Trento, Rovereto, Riva del Garda, Arco, Nago, Torbole, Pergine e Lavis, i servizi extraurbani della Trentino Trasporti e la funivia Trento-Sardagna. Per quanto riguarda la provincia di Bolzano si tratta dei treni regionali lungo la linea Brennero-Trento, la linea della Val Venosta e quella della Val Pusteria, di autobus urbani ed extraurbani, delle funivie di Renon, San Genesio, Colle, Verano, Meltina e Maranza, nonché di trenino del Renon e funicolare della Mendola. In Tirolo si potrà viaggiare gratuitamente su bus e treni del Verkehrsverbund Tirol (VVT) e dell’azienda dei trasporti di Innsbruck (IVB).

Informazioni sugli orari sono disponibili su:

www.ttesercizio.it (Trentino)

www.vvt.at (Tirolo con collegamenti verso l’Alto Adige)

www.sii.bz.it (Alto Adige con collegamenti con Innsbruck e Lienz)

www.trenitalia.com