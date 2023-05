PAT * CONCORSO PIGARELLI: BISESTI, « MOMENTO IMPORTANTE DI RILANCIO CULTURA, DOPO GLI ANNI DI FERMO PANDEMIA »

10.28 - lunedì 8 maggio 2023

Ieri sera presso il Teatro comunale di Pergine la serata conclusiva con l’assessore Bisesti. Concorso Pigarelli: medaglia d’oro al coro torinese La Rupe di Quincinetto.

C’era anche l’assessore provinciale all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti, ieri per la serata conclusiva del del 4° Concorso nazionale per cori maschili “L.Pigarelli”, che si è tenuta presso il presso il Teatro comunale di Pergine. “In questi giorni il nostro territorio con il Trento Film Festival sta vivendo un momento importante di rilancio della cultura dopo gli anni di fermo dettati dalla pandemia.

Ringrazio la Federazione Cori del Trentino e tutti i cori presenti – sono state le parole dell’assessore Bisesti -. Per noi è un onore condividere la coralità che è una delle forme di espressioni più vive del nostro territorio. Questa manifestazione è espressione di bellezza, di libertà, dei nostri valori e della nostra storia. Grazie a tutti i partner che hanno sostenuto questo evento e il risultato lo si vede stasera con il teatro pieno e una comunità in festa.”

56 canti hanno risuonato tra sabato e domenica nel Teatro comunale di Pergine Valsugana allietando la comunità e i numerosi presenti venuti anche da fuori regione per ascoltare le esibizioni e seguire le premiazioni finali. Si è dunque conclusa con successo la quarta edizione del concorso nazionale riservato a cori maschili e intitolato al grande compositore Luigi Pigarelli. Promosso dalla Federazione cori del Trentino il “Pigarelli”, unico concorso del genere in Italia, ha messo a confronto con un taglio innovativo 18 formazioni vocali maschili provenienti da 6 regioni italiane: Trentino, Veneto, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Sardegna, selezionate da una commissione artistica formata da 5 esperti riconosciuti in campo nazionale: Angelo Foletto, Chiara Biondani, Stefano Da Ros, Mirko Ferlan e Franca Floris.

Ha aperto i saluti istituzionali Morgan Betti, assessore comunale alla cultura di Pergine: “Porto i saluti dell’amministrazione comunale. E’ stata una due giorni tra le più ricche dello scenario di spettacolo perginese degli ultimi due anni. Voi coristi siete i protagonisti di questa edizione, ci avete scaldato il cuore e riempito piazze e strade in questi giorni. A vincere questo concorso sono stati tutti i cori visto che il livello era altissimo e la giuria ha fatto molta fatica ad individuare i vincitori. Spero vi sia un proseguo anche nei prossimi anni.”

Il presidente della Comunità di valle Alta Valsugana e Bersntol Mauro Stenico ha aggiunto: “quando ci è stato chiesto il patrocinio a questo evento, la decisione è stata presa immediatamente con orgoglio e entusiasmo. La cultura, l’arte, la storia possono crescere anche attraverso la musica.” Il presidente della Federazione Cori del Trentino, Paolo Bergamo: “Ringrazio tutti i cori che hanno partecipato per il grande impegno dimostrato. Questa dev’essere una festa della musica e del canto corale”. Presente anche il nipote del celebre Luigi Pigarelli, a cui è stato dedicato il concorso, Claudio Pigarelli: “Ringrazio la federazione per tramandare la tradizione ed esprimere il vero senso della montagna e della natura. Complimenti alla qualità delle esibizioni, tutte di altissimo livello.”

Ieri sera è stato proclamato il vincitore (Coro La Rupe di Quincinetto – Torino), il secondo (coro Verrès di Verrès, in provincia di Aosta) e terzo classificato (ex aequo il coro Voci del Pasubio di Isola Vicentina e il coro trentino Croz Corona di Campodenno), seguiti dalla consegna di 6 premi speciali:

per la migliore esecuzione di un brano di Pigarelli: coro Ai Preat di Busto Arsizio (Varese);

per la migliore esecuzione di un brano scritto dopo il 2000: coro La Rupe di Quincineto (TO);

per il miglior progetto del premio “Città di Pergine”: coro Croz Corona di Campodenno;

per il miglior progetto del premio “Federazione Cori del Trentino”: coro S. Ilario di Rovereto;

premio per la migliore esecuzione di un brano di un compositore italiano vivente messo in palio dalla Feniarco (Federazione italiana associazioni regionali corali): coro Verrès di Verrès (Aosta);

il premio speciale “per il miglior progetto”: Gruppo Solo Voci di Feltre.

Hanno partecipato

Il Trentino era rappresentato da 6 formazioni: il Coro Voci del Bondone di Sopramonte, il Coro Sass Maor di Primiero, il Coro Croz Corona di Campodenno e il Coro S. Ilario di Rovereto e i cori Genzianella di Roncogno e Genzianella di Tesero.

12 i cori provenienti da 5 regioni italiane: la Sardegna con il coro Istelotte di Dorgali (Nuoro); il Piemonte con il coro Cai Uget di Torino, il coro Alpino La Bissòca di Villanova d’Asti, il coro La Rupe di Quincinetto (Torino), il coro Alpino Ana di Domodossola (Verbania); La Valle d’Aosta con il Coro Verrès (Aosta); La Lombardia con il coro Cai di Sondrio e il coro Ai Preat di Busto Arsizio (Varese) e infine il Veneto con il Gruppo Solo Voci di Feltre (Belluno), il Coro Valdobbiadene (Treviso), il coro Ciclamino di Marano Vicentino, il coro Voci del Pasubio di Isola Vicentina.