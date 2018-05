PAT * FONDO STRATEGICO DI COESIONE TERRITORIALE: ” INTEGRAZIONE DA 13 MILIONI DI EURO A BENEFICIO DI 13 COMUNITÀ DI VALLE “

Decisione della giunta provinciale su proposta dell’assessore Carlo Daldoss a beneficio di 13 Comunità di valle. Integrazione da 13 milioni di euro per il Fondo strategico di coesione territoriale.

Il Fondo strategico di coesione territoriale sarà integrato con altri 13 milioni di euro. La decisione è della giunta provinciale su proposta dell’assessore alla coesione territoriale, urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa, Carlo Daldoss. La disponibilità del Fondo, che finanzia le attività delle Comunità di valle, passa così dai 65 milioni di euro del 2016 ai 78 milioni di euro di oggi.

La delibera di integrazione del Fondo strategico di coesione territoriale – approvata oggi dalla giunta provinciale su iniziativa dell’assessore alla coesione territoriale, urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa, Carlo Daldoss – fissa anche i criteri e i relativi indicatori che determineranno il riparto della quota integrativa di 13 milioni di euro tra le 13 Comunità di Valle.

In particolare, il riparto è stato definito sulla base di indicatori che valorizzano il percorso attivato per la definizione degli accordi di programma: i fondi saranno concessi sul grado di selettività degli investimenti; la capacità di apportare risorse aggiuntive rispetto a quelle provinciali e la valorizzazione del percorso partecipativo.

Si è inoltre tenuto conto di specifici interventi finanziari già definiti dalla Provincia su iniziative comprese negli Accordi di Programma di tre territori: di conseguenza, in un’ottica di equilibrio nella distribuzione delle risorse, le risorse integrative sono state ripartite sulle restanti Comunità.

“Le risorse saranno utilizzate – come ribadisce l’assessore Daldoss -, in sede di sottoscrizione degli Accordi di Programma, per integrare i budget finanziari già assegnati alle Comunità, destinati ad interventi che dovranno, in modo sinergico tra loro, fungere da stimolo e volano per nuovi investimenti, soprattutto di soggetti privati, costituendo condizione necessaria per lo sviluppo omogeneo dei territori del Trentino”.

Le Comunità che si vedranno integrare i fondi a propria disposizione con quote variabili sono: Valle di Fiemme, Primiero, Valsugana e Tesino, Cembra, Val di Non, Valle di Sole, Alto Garda e Ledro, Vallagarina, Comun General de Fascia – Ladino di Fassa, Altopiani Cimbri, Rotaliana – Konigsberg, Paganella e Valle dei Laghi.

L’obiettivo del Fondo è quello di promuovere l’autonomia del territorio nella programmazione degli investimenti e la capacità degli enti di collaborare tra loro per individuare le priorità e gli interventi strategici per lo sviluppo delle loro comunità, che dovranno risultare coerenti con la programmazione provinciale.