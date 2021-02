PATT (ALA – TN) * COVID: « LA PROVINCIA DI TRENTO ATTIVI UN AMBULATORIO VACCINALE COVID PER GLI ULTRAOTTANTENNI ANCHE NELLA NOSTRA ZONA »

È comunicazione di questi giorni che siano iniziate, fra non poche insidie di tipo tecnico sulla piattaforma online preposta, le prenotazioni del vaccino Anticovid per gli ultraottantenni. L’APSS ha comunicato i siti ove è possibile recarsi per effettuare il vaccino, e per la popolosa Vallagarina l’unico centro ambulatoriale attivato è a Rovereto.

Partendo dal presupposto che proprio per la fragilità della categoria chiamata a questo importante appuntamento, gli spostamenti rappresentano un enorme ostacolo, e considerando anche che ad Ala la Provincia ha individuato come Centro Covid proprio l’ex ospedale dove storicamente i suoi ambulatori hanno sempre ospitato i siti per le vaccinazioni, ci chiediamo perché non venga subito adibito uno dei tanti spazi disponibili all’interno del plesso per tale compito, posto che sono migliaia le persone anziane fra Ala e Avio che necessitano di tale servizio e che non tutte hanno la possibilità di raggiungere agevolmente il centro roveretano.

Ci sembra una questione quantomai urgente, che non appare richiedere alcun tipo di sforzo di tipo strutturale giacché la Casa della Salute è nel pieno della sua attività e con il personale a regime.

*

Il Presidente PATT sezione di Ala Moreno Rizzi

I Consiglieri Provinciali PATT Paola Demagri Michele Dallapiccola Ugo Rossi.