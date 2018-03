PAT * ” ALTERNANZA DAY “: DAL 27 MARZO AL 18 APRILE, SEI EVENTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE PER PRESENTARE LE OPPORTUNITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Dal 27 marzo al 18 aprile, sei eventi sul territorio provinciale per presentare le opportunità di alternanza scuola-lavoro. Gli enti di formazione professionale del settore alberghiero incontrano le associazioni di categoria.

Sulla base del gradimento manifestato da scuole e imprenditori per l’evento “Alternanza Day”, dedicato alle opportunità fornite dalla Provincia in tema di alternanza scuola-lavoro, il Dipartimento della Conoscenza, in collaborazione con Asat (Associazione Albergatori e Imprese Turistiche) e Unat (Unione Albergatori), organizza una serie di incontri su tutto il territorio provinciale, rivolti alle scuole alberghiere e agli imprenditori turistici.

Scopo degli incontri è illustrare nel dettaglio gli aspetti giuridici, economici e contributivi di tirocini e apprendistato duale, unitamente all’offerta formativa dei centri di formazione professionale. Gli incontri avranno luogo tra il 27 marzo e il 18 aprile.

La prima tappa del tour informativo si terrà presso l’Istituto alberghiero di Levico Terme, martedì 27 marzo 2018, alle ore 12.30 ad essa seguiranno Varone, Tesero, Tansacqua, Ossana e Tione.

Gli incontri, rivolti alle associazioni di categoria e agli albergatori hanno la finalità di avvicinare ulteriormente scuola, impresa e istituzioni.

Durante gli appuntamenti sarà possibile conoscere da vicino l’offerta formativa delle scuole, vedere gli studenti al lavoro, conoscere le misure messe in campo dalla Provincia per facilitare l’avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro.

Gli incontri costituiranno inoltre un’occasione di job placement in cui far incontrare domanda e offerta a vantaggio di studenti e imprenditori, che avranno così l’opportunità di conoscersi reciprocamente.

Per partecipare è sufficiente accreditarsi presso le associazioni di categoria. Questo il calendario: Levico Terme 27 marzo alle ore 12.30; Varone – 5 aprile ore 15.30; Tesero – 9 aprile ore 14.30; Transacqua – 10 aprile ore 14.30; Ossana – 16 aprile ore 14.00; Tione – 18 aprile ore 14.30.