PAT * CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER RICERCA INDUSTRIALE: DAL 21 MARZO DOMANDE TRAMITE IL PORTALE DEI SERVIZI AL CITTADINO

Contributi alle imprese per ricerca industriale: dal 21 marzo domande tramite il portale dei servizi al cittadino.

Novità in arrivo per presentare le domande di contributo per ricerca industriale che si riferiscono al bando 6/2017 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. A partire da mercoledì 21 marzo le aziende che vorranno presentare domande singole dovranno utilizzare il portale dei servizi al cittadino, sezione imprese e professionisti.

Questo è l’indirizzo da utilizzare:

Eventuali domande singole inviate via posta elettronica certificata dal 21 marzo 2018 saranno quindi considerate irricevibili. Nulla cambia invece per domande relative a progetti congiunti che potranno continuare ad essere inviate tramite Pec all’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (A.p.i.a.e.) che gestisce queste pratiche di finanziamento.

Sulla pagina da utilizzare per la nuova procedura è disponibile una guida per il primo accesso e per la compilazione della domanda online.