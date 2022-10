COMITATO PERMANENTE DIFESA ACQUE TRENTINO * TERRITORIO: « MANIFESTAZIONE PUBBLICA PROVINCIALE IL 22/10, DOMANI CONFERENZA STAMPA PRESSO “ITALIA NOSTRA” »

07.47 - mercoledì 19 ottobre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Domani 20 ottobre, alle ore 11.00 si svolgerà presso la sede di Italia Nostra, in via Oss Mazzurana, 54 si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, organizzata dal Comitato Permanente per la Difesa delle Acque del Trentino, “IL RUMORE DEI FIUMI” prevista in molti luoghi del nostro territorio provinciale per sabato 22/10.

In anteprima la locandina dell’iniziativa.

Tommaso Bonazza

Portavoce del Comitato Permanente per la Difesa delle Acque del Trentino