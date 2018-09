PAOLO GHEZZI (FACEBOOK) – FUTURA2018 * ELEZIONI TRENTINO: ” TRENTATRÉ TRA TRENTINE E TRENTINI TROTTERANNO INSIEME AL CAPOLISTA GIORNALISTA, VERSO IL 21 OTTOBRE “

*

Trentatré tra trentine e trentini trotteranno insieme al capolista giornalista, verso il 21 ottobre. E mica solo trentini, i trentatré (c’è anche un nuovo trentino che viene dall’Eritrea, un tempo Africa d’Italia).

17 + 17. Le due metà del cielo. Ci sono volti nuovi, freschi, sorprendenti nella nostra lista multicolore. Raccogliamo le firme da oggi alle 10, in largo Porta Nuova. Li presenteremo alla stampa domenica prossima, 16 settembre, alle 11.30, nella sede di Futura2018 in via via Veneto 20. E la sera, alle 20.30, ci vedremo al Teatro san Marco per riprendere il filo del discorso lanciato al Muse.



C’è qualche volto conosciuto, certo. Come i giornali evidenziano, non conoscendo ancora i nuovi.



Ma non è una colpa aver fatto politica, avere amministrato. L’esperienza è preziosa. Guai a pensare che nuovo=migliore. Prendete il governo nazionale, il nuovo che avanza…

E invece, la scommessa vera è: le competenze della società civile insieme a quelle della politica.

Non i cittadini contro i rappresentanti istituzionali. Ma l’integrazione concertante della freschezza e dell’esperienza, dell’innovazione e della migliore tradizione.



Per governare il Trentino senza dare retta al ministero della paura: con uno sguardo largo sulla terra Futura.