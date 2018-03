OPENPOLIS * CAMPAGNA ELETTORALE: I PARTITI UTILIZZANO LE PUBBLICITÀ SU FACEBOOK PER CERCARE NUOVI SEGUACI

Manca meno di una settimana al giorno del voto. In una campagna elettorale come sempre ricca di spunti, openpolis ha deciso di focalizzare la sua attenzione sull’utilizzo dei social da parte di candidati e politici.

Con il lancio di Pac, strumento creato da ProPublica alla fine del 2017, abbiamo avviato il primo monitoraggio in Italia dei contenuti politici sponsorizzati su Facebook. Un’iniziativa che necessita del coinvolgimento degli utenti, appartenenti a orientamenti politici il più possibile diversi. Se non avete ancora avuto modo di dare il vostro contributo, questo è il link per installare l’estensione Pac(per chrome e per firefox), e tutti i dettagli sul suo funzionamento.

Oggi pubblichiamo tutti gli annunci sponsorizzati da partiti e candidati raccolti grazie al monitoraggio degli utenti. Mettiamo a disposizione il database completo con i dati relativi ai singoli messaggi. È un primo tentativo di accendere un faro sulle dinamiche delle propagande elettorali al tempo dei social, del tutto nuove e troppo oscure.

Con il contributo di ProPublica, rendiamo disponibili le Apiper consultare il database (è necessario configurare la lingua italiano nel browser o lang=it-IT nel codice). Come sempre, l’invito a tutti i nostri lettori è quello di utilizzare questo lavoro per portare avanti analisi e approfondimenti in maniera autonoma.