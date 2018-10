MoVimento 5 Stelle – trentino * elezioni 2018: ” Il ‘ Coordinamento Lavoratori Progettone ‘ OrganizzA UN Incontro ALL’auditorium Brione a Rovereto, Verranno presentati i candidati “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Incontro con la popolazione per una serata informativa del MoVimento 5 Stelle presso l’auditorium Brione in Rovereto Via Silvio Pellico n. 16 il giorno 4 ottobre 2018 ad ore 20, per le elezioni del 21 ottobre 2018. Vengono presentati i candidati del MoVimento 5 Stelle. Partecipa il candidato presidente Filippo Degasperi.

La candidata consigliera Daniela Gualazzi illustrerà il suo programma per il comparto Progettone.

Organizzata dal Coordinamento Lavoratori Progettone.

Alla serata erano presenti i candidati della Vallagarina Alex Marini, Tommaso Pappalardo, Mario Bianco, Rudi Tranquillini, Marisa Peddoni, il candidato presidente Filippo Degasperi, il presidente dell’Associazione Trentino 5 Stelle, altri candidati consiglieri della provincia ed un folto pubblico in sala.

Nonostante le comunicazioni presentate mediante locandina ai quotidiani locali il Trentino e l’Adige di Rovereto, nessun giornalista si è presentato alla serata.

Che sia stata una dimenticanza, una svista o semplicemente una ostentata indifferenza???

*

Coordinamento Lavoratori Progettone

Firmato la Vice Presidente legale rappresentante

Alessandra Scarpari