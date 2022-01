MART – ROVERETO (TN) * GIORNO DELLA MEMORIA: « VITTORIO SGARBI PRESENTERÀ IL PROGRAMMA 2022 ED IL FOCUS SU ARTURO NATHAN, SABATO 22 GENNAIO ORE 14.00 »

14:59 - 18/01/2022

Vittorio Sgarbi presenta Il programma espositivo del 2022 e Il Focus dedicato ad Arturo Nathan. In occasione delle ricorrenze per il Giorno della Memoria.

Mart Rovereto. Sabato 22 gennaio, ore 14.00

Accesso con Green Pass Rafforzato

L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina del Museo

Arturo Nathan nasce a Trieste nel 1891, da genitori di famiglia ebraica.

In contatto con gli ambienti artistici e letterari, partecipa a numerose mostre. Conosce Giorgio de Chirico, le cui atmosfere sospese e di inquietante mistero insieme all’amore per il passato classico ispirano la sua ricerca. Tra il 1926 e il 1929 si avvicina al post-espressionismo e al Realismo magico. In seguito alla promulgazione delle leggi raziali dell’Italia fascista, è costretto al confino, prima nelle Marche e poi nel campo di prigionia di Carpi. Nel 1944 viene deportato nel campo di concentramento di Bergen Belsen e poi trasferito in quello di Biberach am Riss, dove muore il 25 novembre 1944.