MEDIASET * NOZZE HARRY E MEGHAN: SABATO 19 MAGGIO SPECIALE “VERISSIMO”, IN COLLABORAZIONE CON IL TG5 TUTTE LE IMMAGINI IN DIRETTA DAL CASTELLO DI WINDSOR

Il matrimonio dell’anno, quello tra il Principe Harry d’Inghilterra e Meghan Markle sulle Reti Mediaset.

Venerdì 18 maggio, in prima serata su Canale 5, prima visione tv di “Harry & Meghan”. Il film, realizzato dal canale americano Lifetime, racconta la storia d’amore degli sposi.

Sabato 19 maggio dalle 12.00, “Verissimo”, in collaborazione con il Tg5, presenta “Harry e Meghan, il matrimonio reale” con le immagini in diretta dal Castello di Windsor. Silvia Toffanin ospiterà in studio Alfonso Signorini, Carlo Rossella, Cesara Bonamici e Barbara Palombelli.

In collegamento dalla Cappella di St. George, l’inviato del Tg5 Dario Maltese.

A partire dalle 12, anche il sito TgCom 24 mostrerà le immagini in diretta del Royal Wedding.

Sabato 19 e domenica 20 maggio, a partire dalle 7 di mattina, il canale 20 propone le maratone della quarta e quinta stagione di “Suits”, il telefilm che ha reso celebre Meghan Markle.

Domenica, in seconda serata, prima visione assoluta del primo episodio di “Suits 6”