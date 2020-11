GHEZZI (FUTURA) * GARANTE PAT MINORI: « LA LETTERA DI BIASI È DI SCONCERTANTE SINTONIA CON I “NO MASK“, ANDRÀ SPIEGATA AL CONSIGLIO PROVINCIALE »

Il Garante ci spiehi. Come minoranze abbiamo fortemente difeso la candidatura di Fabio Biasi a garante dei minori, proposta dal Pd, contro le obiezioni della destra pregiudizialmente contraria a un ex magistrato. Ma questa lettera, (vedi sotto il Link, nota redazione Opinione) francamente poco garantista e soprattutto in sconcertante sintonia con i “no mask“, andrà spiegata al Consiglio provinciale che compattamente l’ha eletto.

Paolo Ghezzi – Futura