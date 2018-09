GRUPPO LUNELLI * EMMY AWARDS: ” ALLA SETTANTESIMA EDIZIONE SI BRINDA CON LE BOLLICINE TRENTINE, GLI OSPITI DI FERRARI TRENTO SUL RED CARPET DEGLI EMMY AWARDS “

La settantesima edizione degli Emmy Awards brinda con Ferrari. Gli ospiti di Ferrari Trento sul red carpet degli Emmy Awards.

Ancora una volta Ferrari è stato scelto come Official Sparkling Wine della stagione degli Emmy Awards: la notte più importante della televisione americana ha brindato con le bollicine più premiate d’Italia.

Un calice di Ferrari Brut Trentodoc, infatti, ha accolto, in classico stile italiano, i circa 4.000 ospiti tra attori, registi, giornalisti e Vip internazionali al Governors Ball, che ha seguito la cerimonia di premiazione lunedì 17 settembre.

Il tema di quest’anno di quella che si conferma la cena di gala più grande degli Stati Uniti è stato “Under the Stars” e ha offerto ai propri ospiti un’incredibile ambientazione open air. Ad uno spettacolare Ferrari Bar, gli invitati hanno potuto degustare l’intera gamma di etichette della Casa Trentina, godendosi la scintillante vista della città di Los Angeles, circondati dalle stelle del piccolo schermo.

Matteo Lunelli, Presidente delle Cantine Ferrari, durante la serata ha personalmente omaggiato ad alcune star della televisione presenti una bottiglia di Ferrari, personalizzata per l’occasione, in onore dei loro successi.

Le celebrazioni di Ferrari per questa settantesima edizione degli Emmys non si sono comunque fermate agli eventi ufficiali della Television Academy, ma hanno visto altre interessanti iniziative in città, tra cui la creazione della prima Villa Ferrari a Beverly Hills, dove gli ospiti hanno potuto vivere un’esperienza Ferrari nel corso di tutto il week-end a partire dalla cena dello chef Curtis Stone. Altri eventi Ferrari si sono svolti presso l’iconico ristorante “Spago” di Wolfgang Puck e sulla nuovissima terrazza di Eataly Los Angeles, “Terra”. La lunga partnership tra Ferrari e Eataly in tutto il mondo, ha fatto sì che quest’estate Eataly LA organizzasse delle vere e proprie Ferrari Nights culminate, in questi giorni, con i festeggiamenti per gli Emmy Awards.