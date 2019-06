FUTURA 2018 * TRENTO MUOVITI: « abbiamo incontrato la cittadinanza per capire che cosa si è rotto in questi ultimi dieci anni »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





L’arresto nella scalata della Lega a Borgo, Levico e Terre d’Adige, proprio nei Comuni, amministrazioni più vicine alla gente, è segnale positivo per le prossime amministrative.

Serve uno slancio per cambiare volto alla città, una visione complessiva coraggiosa e al passo con i tempi. Il risultato elettorale di Futura alle provinciali dell’ottobre 2018 in città (oltre il 13%) ci dà responsabilità e ci induce a muoverci per tempo valorizzando la partecipazione delle persone.

Invece di partire dai nomi e dalle coalizioni, partiamo dai valori, dalla visione di città, dai temi, dalle proposte, non tattica elettorale quindi, ma un modo concreto per dare gambe al nostro sguardo sul futuro (siamo nati per questo, per convogliare energie di tante persone e associazioni con sensibilità diverse).

TrentoMuoviti!

Il muoversi – con FuFù, il Furgone di Futura – come azione concreta, andando incontro alla cittadinanza di quartiere in quartiere, di sobborgo in sobborgo.

Si è partiti da Meano e Gardolo, dove il voto è stato più distante dalle nostre convinzioni, per incontrare chi abita quelle realtà e capire che cosa si è rotto in questi ultimi dieci anni e ripartire da lì.

Sono intervenuti alla Conferenza Stampa

NICOLA SERRA

PAOLO ZANELLA

GIULIA BORTOLOTTI

CORRADO BUNGARO

ALBERTO SALIZZONI

*