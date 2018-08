DEGASPERI * PREVENZIONE LEGIONELLA IN TRENTINO: ” I CASI AD ANDALO (DI CUI UNO MORTALE) SI DIMOSTRANO MOLTO PIÙ GRAVI PER LE CONSEGUENZE SANITARIE PIÙ DI QUANTO FOSSE PREVEDIBILE “

Il problema dei due casi di legionella ad Andalo (di cui uno mortale) si sta dimostrando molto più grave nelle sue conseguenze sanitarie di quanto fosse prevedibile.

L’intervento della magistratura è necessario al fine di verificare se quanto stabilito nel 2015 sulle “linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi” sia stato seguito scrupolosamente per ogni caso di legionella registrato in Trentino.

Tra poco il direttore del Dipartimento di prevenzione andrà in pensione.

Questo episodio di legionellosi, assieme al problema dei vaccini, impone la scelta del nuovo direttore sulla base della meritocrazia, delle conoscenze documentate, nell’interesse della popolazione.

Come MoVimento 5 Stelle abbiamo presentato un’interrogazione per capire se i gestori della struttura ricettiva in cui si sono verificati gli ultimi due casi di infezione da legionella abbiano adottato le misure preventive disposte dalla normativa nazionale.

Tra gli altri quesiti, chiediamo se anche i gestori delle strutture ricettive dei casi che si sono verificati nel 2017 e nel 2018 abbiano adottato le medesime misure.

Filippo Degasperi