COMUNE DI TRENTO * “FIORI AL CENTRO”: « EDIZIONE 2023, INAUGURAZIONE IN PIAZZA CESARE BATTISTI (9/6 – 11.00) »

11.31 - mercoledì 7 giugno 2023

Venerdì in piazza Battisti si inaugura “Fiori al centro”. “Il teatro della natura” il tema di quest’anno. Appuntamento alle ore 11.00. Venerdì prossimo 9 giugno alle ore 11 in piazza Cesare Battisti si terrà l’inaugurazione dell’edizione 2023 di “Fiori al centro”, la manifestazione annuale curata dall’Ufficio Parchi e giardini del Servizio Gestione strade e parchi. Si potrà ammirare l’allestimento del “teatro della natura”, che è il tema scelto per abbellire il centro storico, e lo spettacolo teatrale “Mercante di gravità” con numeri di giocoleria, magia, illusioni ottiche, teatro fisico, mimo, di e con Niccolò Nardelli.