DE BERTOLDI * CONCLUSIONE CAMPAGNA ELETTORALE: APPUNTAMENTO A TRENTO ALLA BIRRERIA PEDAVENA GIOVEDÌ 1 MARZO, DALLE ORE 18.30

Per concludere al meglio questa intensa, quanto importante, campagna elettorale per il Senato del Collegio di Trento, il centrodestra trentino ha scelto per l’occasione un locale storico nel cuore del Capoluogo: la Birreria Pedavena.

Lo farà, oltre che con un intervento del suo candidato uninominale, Andrea de Bertoldi, assieme a tutti coloro che hanno partecipato a questo mese ricco d’incontri e a coloro che non vorranno farsi sfuggire quest’ultima occasione prima del “silenzio elettorale” per porre qualche domanda al candidato o semplicemente bere qualcosa assieme.

Il mese appena trascorso è stato costellato d’incontri sul territorio, tra gli operatori di settore, associazioni, categorie produttive e semplici cittadini, con cui i nostri candidati si sono confrontati tanto sul Programma per l’Italia quanto su quello per il Trentino, entrambi i quali vorremmo costruire assieme.

L’appuntamento è fissato per domani, giovedì 1 marzo, dalle ore 18.30 in poi, presso la Birreria Pedavena, sotto le cui volte potremmo alzare i calici in un brindisi benaugurante ed assaggiare dei prodotti della nostra terra.