Conzatti * SENATO della repubblica: ” ringrazio la presidente casellati per la mia nomina nelle CommissionI ‘federalismo fiscale’ e ‘questioni regionali’ “

A cura di redazione Opinione





Conzatti nominata dalla Presidente del Senato Casellati in Commissione federalismo fiscale e Commissione per le questioni regionali.

La Senatrice Donatella Conzatti è stata nominata, dalla Presidente del Senato Alberti Casellati, in Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e in Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Nel ringraziare la Presidente, la Senatrice Conzatti ha dichiarato che questi suoi nuovi incarichi le daranno l’opportunità di sviluppare ancora piu a fondo l’impegno a favore dei territori e di essere parte attiva nel percorso di riforma dello Stato nella direzione del regionalismo differenziato di cui all’art. 116 della Costituzione.