Confcommercio Trentino * Expo Riva Hotel: « imprese e studenti insieme nello stand attrezzato con cucine tavoli e banconi per poter ospitare pranzi e incontri » (foto)

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Expo Riva Hotel, imprese e studenti insieme nello stand di Confcommercio Trentino. Si concludono domani quattro intensi giorni per la fiera di Riva del Garda. Protagonisti gli studenti assieme alle associazioni dell’Unione.

Si conclude domani Expo Riva Hotel 2019 ma un primo bilancio Confcommercio Trentino è già pronta a farlo: entrambi gli stand, quello istituzionale e quello realizzato in collaborazione con l’Istituto alberghiero di Levico e Rovereto, sono stati animati ininterrottamente con laboratori, degustazioni, corsi ed altri eventi che hanno creato un flusso continuo tra associati, figure istituzionali e visitatori della fiera.

Da anni Confcommercio Trentino è presente ad Expo Riva Hotel con un proprio stand istituzionale: l’obiettivo è sempre stato quello di porsi come punto d’incontro dei numerosi associati che frequentano la fiera, una “casa del terziario” dedicata agli imprenditori che lavorano nel mondo del turismo, dell’ospitalità e della somministrazione di alimenti e bevande. Negli ultimi anni, nel solco di un percorso finalizzato a stringere maggiormente la collaborazione con gli istituti di formazione, allo stand Unione hanno partecipato anche i ragazzi delle scuole professionali, ricoprendo ruoli legati al proprio profilo formativo.

Da quest’anno, invece, Confcommercio Trentino ha curato direttamente, insieme all’Istituto Alberghiero di Levico e Rovereto, uno stand attrezzato con cucine, tavoli e banconi per poter ospitare pranzi, incontri, seminari e altri eventi legati al settore e dare ancora maggiore risalto alla collaborazione – tanto strategica quanto necessaria – tra scuole e imprese.

Nel padiglione A2 si sono susseguiti laboratori dedicati all’Arte bianca, alla miscelazione naturale, ai birrifici trentini, agli aperitivi del territorio, alla degustazione di vini, curati da Confcommercio Trentino e dalle Associazioni aderenti assieme a docenti professionisti come Leonardo Veronesi e Roberto Anesi; gli studenti dell’Istituto alberghiero, come “esame finale” di un percorso cominciato già nelle aule scolastiche, hanno cucinato e servito i pranzi, assistiti dai loro docenti ma anche da ospiti d’eccellenza come lo chef Rinaldo Dalsasso che, assieme ai ragazzi, ha allestito un curatissimo menu per i direttivi delle Associazioni. Nello stand istituzionale si sono tenuti gli incontri con Enzo Passaro, pr specialist, e Margherita Pisoni, consulente e formatrice di marketing aziendale.

Domani, ultimo giorno di fiera, appuntamento con il laboratorio sulle “colazioni trentine” (dalle 10 alle 11, a cura dell’Istituto alberghiero), l’approfondimento sul Pane delle Dolomiti (dalle 10.30 alle 12.30, a cura della Scuola di Arte Bianca e Pasticceria di Rovereto) e sulle birre ad alta fermentazione (dalle 11 alle 12, a cura della zythologa Sabrina Smaniotto). Nello spazio istituzionale (padiglione B2, stand D006) Rosa Melchiorre, consulente e business coach, presenterà il proprio libro “Coaching a cinque stelle: da albergatore a imprenditore”. Informazioni e iscrizioni su www.unione.tn.it.