ADISA TRENTINO ALTO ADIGE * ‘ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DIFESA ANTITRUFFA ‘: ” LA NOSTRA AZIONE MIRA A FORNIRE STRUMENTI VALIDI E LEGALI PER EVITARE PERDITE ECONOMICHE “

Nasce Adisa Trentino Alto Adige, associazione di volontariato difesa antitruffa. Si è costituita Adisa Trentino Alto Adige, associazione di volontariato difesa antitruffa che ha come specifico obiettivo la tutela dei cittadini specie di quelli più in difesa come anziani e giovanissimi.

La sua azione mira a fornire strumenti validi e legali per evitare perdite economiche a seguito di illeciti e truffe ma anche per dare informazione utili ad impedire che si realizzino questi illeciti.

Adisa Trentino Alto Adige è un’associazione di volontariato difesa antitruffa, ha un proprio sportello di consulenza e assistenza legale già presente a Rovereto in via Campagnole 30 (zona Carabinieri), che vede la presenza di un avvocato ogni mercoledì dalle 17:30 alle 19:00.

Per facilitare l’ingresso non occorre prendere appuntamento: è sufficiente presentarsi nella fascia oraria indicata.

Molti i settori di intervento che riguardano la contrattualistica ovvero: forniture, acquisti in genere, nel campo turistico dei viaggi, immobiliare, assicurativo, dei servizi bancari e finanziari, delle utenze della telefonia, di prodotti tecnologici, dell’estetica, degli acquisti on line, del settore alimentare, del Lavoro, dell’arredamento, dell’usato e di molti altri.

I cittadini possono contribuire attivamente anche con segnalazioni ogni qualvolta vengano a conoscenza del verificarsi di raggiri tentati o commessi ai danni di qualcuno.