CONFINDUSTRIA TRENTO * WEBINAR SUPERBONUS 110%: GIGLIOLI, « A SEGUITO DEL DILAGARE DELLA PANDEMIA IL SETTORE EDILIZIO AVEVA BISOGNO DI UN INCENTIVO IMPORTANTE, ORA C’è »

Se ne parla da mesi, proprio in ragione del fatto che si tratta di un’importante opportunità, per i consumatori e per le imprese dei settori interessati.

Tuttavia, quello del Superbonus 110% è un tema complesso, che va avvicinato e trattato con cautela, per non correre il rischio di non comprenderne appieno le caratteristiche.

Al fine di aiutare le imprese ad approfondire i molteplici aspetti di questo provvedimento, Confindustria Trento ha organizzato, in collaborazione con Habitech e Cassa di Trento, il webinar “Superbonus 110%”. Nel corso dell’incontro vari esperti sono intervenuti per delineare un quadro preciso del provvedimento, soffermandosi in particolare sulle agevolazioni e sulle opportunità di cui potranno usufruire le aziende che saranno coinvolte in qualità di fornitrici di prodotti e servizi.

L’appuntamento è stato aperto da Marco Giglioli, presidente Piccola Industria di Confindustria Trento e presidente Habitech: “Tanto più a seguito del dilagare della pandemia – ha detto – il settore edilizio aveva bisogno di un incentivo importante. Ora c’è. Alle imprese dico: approcciatevi al superbonus per verificare se ci sono gli spazi perché possiate coglierne i vantaggi. Al cliente domestico suggerisco di rivolgersi alla platea di operatori qualificati presenti sul territorio: dai professionisti, tecnici e commercialisti, alle banche”.

A seguire sono intervenuti Marcello Periotto, geometra e rappresentante del Collegio Geometri della provincia di Trento, che ha parlato dei requisiti tecnici necessari per accedere al Superbonus; Paolo Bresciani, dottore commercialista presso lo Studio di Consulenza Aziendale Domus, che ha chiarito le opzioni per l’agevolazione, dunque detrazione, sconto e cessione del credito; infine Paolo Pojer, vicedirettore generale della Cassa di Trento, per un focus sulla cessione del credito, dunque sul ruolo di banche e intermediari finanziari.