COMUNE BOLZANO * I COMUNI DELL’EUREGIO: MODELLO PER L’EUROPA DI DOMANI, IL SALUTO DELL’ASSESSORE DALDOSS

I comuni dell’Euregio, modello per l’Europa di domani. Il ruolo dei comuni nella costruzione dell’Europa, best practices e modelli di sviluppo. Convegno Euregio con il presidente del Comitato delle Regioni.

Costruire l’Unione Europea di domani a partire dalle best practice dei comuni e delle regioni in tema di mobilità, politiche migratorie, finanziarie e di coesione.

E’ questo l’obiettivo dello studio di Eurac Research Governance Group presentato oggi (5 aprile) nel cortile interno di Palazzo Widmann nell’ambito del convegno “Governance alpina transnazionale e vicinanza ai cittadini: il ruolo dei comuni nell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” cui ha preso parte Karl-Heinz Lambertz, presidente del Comitato europeo delle regioni.

“Per costruire l’Europa occorre partire dal basso, dai cittadini che la abitano, e questo è possibile farlo prendendo le mosse dai principi di sussidiarietà e di networking che caratterizzano il funzionamento degli enti territoriali”, ha sottolineato Arno Kompatscher, presidente della Provincia di Bolzano e presidente dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.

“In questo senso il ruolo dei comuni di confine è di primaria importanza, perché da loro ci viene l’esempio di come proprio quei confini possano essere superati” ha aggiunto Kompatscher, che ha anche sottolineato come l’autonomia altoatesina abbia molto in comune con il Belgio dell’est, terra d’origine di Lambertz.

E’ questa ragione per cui il gruppo di lavoro di Eurac composto da Greta Klotz, Alice Engl, Elisabeth Alber und Ingrid Kofler ha preso come casi di studio quelli delle interazioni fra i comuni di Brennero-Gries am Brennes, San Candido-Sillian e Mezzocorona-Salorno. “Dobbiamo superare l’idea che l’Europa siano solo Bruxelles o Strasburgo.

L’Unione è fatta dei cittadini che la vivono, che devono e possono ispirare le politiche comunitarie soprattutto in materia di investimenti sui comuni e gli enti locali” ha sottolineato Lambertz, che in questo senso ha lodato la collaborazione con il presidente Kompatscher nell’ambito dell’Euregio.

Il lavoro di ricerca di Eurac coinvolgerà le istituzioni locali competenti fra cui l’assessore altoatesino Arnold Schuler – l’assessore tirolese ai comuni Johannes Tratter e il suo omologo trentino alla coesione territoriale Carlo Daldoss hanno fatto pervenire il loro saluto video al convegno – l’Euregio, il Consorzio dei Comuni e i consigli Clld-Interreg (Community Led Local Development).

Il convegno ha visto anche gli interventi di Christian Stampfer dell’Ufficio sviluppo del territorio e strategie per il futuro del Land Tirolo, Peter Paul Gamper dell’Ufficio per l’integrazione europea della Provincia Autonoma di Bolzano, Friedl Sapelza della Cooperativa per la formazione continua e per lo sviluppo regionale, e di Giovanni Gardelli, dell’Ufficio sviluppo della riforma istituzionale della Provincia di Trento. Ai seguenti link la possibilità di scaricare video e interviste in alta risoluzione.