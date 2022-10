MARMOLADAMETEO.IT * STAZIONE WEB : « A PUNTA PENIA A M. 3.343 METRI INSTALLATA L’UNITÀ DI MISURAZIONE “REAL TIME”, PROGETTO IDEATO E FINANZIATO DA FLAVIO TOLIN » (PHOTOGALLERY)

18.24 - lunedì 10 ottobre 2022

Nella mattinata del 7 ottobre 2022 è stata installata ai 3.343 metri di Punta Penia, cima più alta della Marmolada, una stazione meteorologica che trasmette i dati in diretta sul web. I dati sono liberamente consultabili alla pagina www.marmoladameteo.it

Il progetto è stato ideato e finanziato da Flavio Tolin, socio e responsabile stazioni meteo della nostra Organizzazione e conclude un percorso iniziato ancora molti mesi fa e che in parte si era concretizzato pochi giorni prima della tragedia della Marmolada del 3 luglio 2022, quando era stata portata in quota la prima stazione meteo e si stava ancora pensando al collegamento e all’alimentazione della stessa per rendere i dati disponibili a tutti sul web. La chiusura della Marmolada per alcuni mesi ha di fatto bloccato il progetto, solo con la riapertura di Capanna Punta Penia si è potuto finalmente procedere all’installazione venerdì 7 ottobre e così Flavio Tolin ha potuto realizzare il suo sogno di avere i dati meteo da Punta Penia a 3.343 m.

All’installazione hanno collaborato oltre che lo stesso Flavio Tolin, i soci di Meteotriveneto Stefano Zamperin (che riveste anche il ruolo di Presidente), Riccardo Benetti e Giampaolo Rizzonelli.

Tutti i dati sono trasmessi in diretta via connessione 4G+ ed alimentati autonomamente con un pannello fotovoltaico. Un progetto che sarebbe complicato persino a quota livello del mare, si possa quindi immaginare quali saranno i problemi nei prossimi mesi a quota 3.343 m, con i venti ed una strumentazione estrema come abbiamo già provato con le nostre stazioni meteo a Cima Tofana e al Piz Boè nell’ultimo anno e mezzo. La strumentazione è una stazione meteo Davis Vantage Vue: la scelta è ricaduta su questa stazione per la facilità di manutenzione visti anche i precedenti al Piz Boè e Cima Tofana dove le stazioni meteo hanno subito dei danni a causa di eventi estremi quali forti raffiche di vento, fulmini e grandine.

Per la meteorologia italiana è un altro passo inimmaginabile solo qualche mese fa, ma grazie alla perseveranza di chi ha partecipato al progetto e soprattutto di Flavio Tolin, ora è online, a disposizione di tutti 24 ore su 24, con dati meteo incredibili e con una frequenza di aggiornamento ogni 15 secondi, quindi praticamente in Real Time!

Qui sotto riportiamo alcuni degli scatti effettuati il 7 ottobre in occasione dell’installazione.

Per Meteotriveneto

Flavio Tolin: Ideatore e finanziatore del progetto

Stefano Zamperin: Presidente

Giampaolo Rizzonelli e Riccardo Benetti: Soci