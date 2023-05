UDC – TN-AA * AMMINISTRATIVE TRENTINO: COMMISSARIO DAL RÌ, « SIMPATICA L’IDEA DELL’ON. DE BERTOLDI CHE ESISTANO DUE PROPOSTE DI COALIZIONE ATTORNO A DUE NOMI »

11.40 - sabato 13 maggio 2023

Simpatica l’idea dell’on. de Bertoldi che esistano due proposte di coalizione attorno a due nomi. In questo momento UdC T.AA. ha chiarito che la coalizione che partecipò alle elezioni nel 2018 per eleggere Maurizio Fugatti resta la base da cui partire a fronte dell’ipotesi di allargamento all’aggregarsi di Progetto Trentino con Autonomisti e Patt.

Questa fase di allargamento sarà chiarita e formalizzata già entro giugno e lì si capirà se FdI intende farne parte o meno alle proprie condizioni. Già si è chiarito che per UdC del Trentino Alto Adige non può esservi un nome della Lega a guidare una coalizione di Centrodestra in continuità con la legislatura uscente se non quello di Maurizio Fugatti.

Si è pure già visto che la proposta Gerosa, da mesi sul tavolo dopo l’ipotesi Divina, non ha le caratteristiche del fare sintesi che ci si poteva attendere da una proposta diversa da quella della continuità.

A Trento, il mese scorso, l’on. Cesa ha risposto alla richiesta di chi chiedeva la riproposizione di una presenza centrista fatta di “bandierine” richiamando la decisione di presentare il nostro partito con il proprio simbolo ed aprendo a candidature d’area.

Ci si aspetterebbe quindi che, passate le scadenze amministrative nazionali di domenica prossima ed approvata la variazione di bilancio in Consiglio Provinciale, i troppi che ancora pensano a fare pretattica, si attrezzino per una fase di scelte che richiedono quel minimo di volontà e serietà dovute ad un elettorato che è più vasto di quello che gravita sul capoluogo.

Non possiamo quindi che augurare a tutti un buon lavoro in vista della scadenza di ottobre.

Roberto Dal Rí

Commissario straordinario Udc Trentino Alto Adige

