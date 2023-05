LEGA SALVINI – TRENTINO * MINACCE A FUGATTI:  «SOLIDARIETÀ DA PARTE DEL GRUPPO CONSILIARE, PURTROPPO NON SI TRATTA DEL PRIMO EPISODIO »

18.36 - lunedì 29 maggio 2023

///

A nome del Gruppo consiliare Lega Salvini Trentino vogliamo esprimere la nostra massima solidarietà al Governatore della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, per l’atto di intimidazione subito nei giorni scorsi, con l’invio di una busta contenente un proiettile a lui indirizzata.

Condanniamo con forza questo vile gesto, che non solo rappresenta una minaccia diretta alla figura del Governatore ma anche alla democrazia e alla libertà di espressione. Purtroppo non si tratta del primo episodio di questa natura, ma dobbiamo reagire con fermezza e determinazione per far capire che la violenza non ha mai ragione e che la tolleranza zero è la sola risposta possibile a questi atti.

Ci auguriamo che le autorità competenti possano individuare rapidamente il responsabile di questo atto, che si configura indubbiamente come un reato grave e con un intento intimidatorio.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Gruppo consiliare Lega Salvini Trentino