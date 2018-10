COLLEGIO DEI MAESTRI VENERABILI – TRENTINO ALTO ADIGE * ‘ MASSONERIA, MASSOFOBIA ‘: SE NE DISCUTERÀ IL 12 OTTOBRE AL GRAND HOTEL A TRENTO

12 ottobre 2018 a Trento “Massoneria, Massofobia”. Massoneria e “paura della Massoneria”: se ne discuterà il 12 ottobre al Grand Hotel Trento, alle ore 20,00, in una conferenza organizzata dal Collegio dei Maestri venerabili del Trentino Alto Adige durante la quale il giornalista Rai Raffaele Crocco intervisterà il Gran Maestro del Grande Oriente Dott. Stefano Bisi, il Prof. Claudio Bonvecchio e il giornalista scientifico Alessandro Cecchi Paone.

Il tema, quello della “Massofobia”, vuole denunciare l’avversione ingiustificata nei confronti di un’istituzione che ha contribuito fattivamente a costruire il nostro paese, per cui si è passati da indagini della Commissione antimafia che non hanno portato a nulla, al contratto Lega-5Stelle che esclude la presenza di massoni nel governo, al recente obbligo di denuncia di appartenenza degli eletti in Sicilia, alla proposta del senatore Lannutti e del ministro per il Sud Lezzi di allontanare i “Liberi muratori” dai ruoli di responsabilità, persino dalle caserme dei pompieri.

“Altrove la situazione è ben diversa – ha affermato Alessandro Cecchi Paone, uno dei relatori della conferenza -. Lì la Massoneria è riferimento di tutti coloro che hanno a cuore i valori della libertà, della fratellanza e dell’uguaglianza. Lì è fucina delle classi dirigenti che, appunto, hanno questo tipo di impostazione, e lì non c’è la paura del massone”.