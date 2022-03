FDI – GRUPPO CONSILIARE / COMUNE TRENTO * “SENZATETTO”: « ANCORA DEGRADO DAVANTI ALLA FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO, UOMO URINA SULLA CARREGGIATA »

15.54 - domenica 20 marzo 2022

Raccogliamo l’ennesima testimonianza di una cittadina che nella serata di ieri, sabato 19 marzo verso le ore 21.00, si è trovata a dover fronteggiare ancora una volta la solita situazione di degrado presso il porticato della Facoltà di Economia e Commercio in via Inama a Trento. Passando con il proprio cane, la signora notava un senzatetto che si alzava dal suo giaciglio con i calzoni abbassati e i genitali in bella vista, dirigendosi verso la strada per urinare sulla carreggiata.

Una situazione già nota da tempo a questa Amministrazione, che il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia ha portato in aula a seguito di un altro grave episodio avvenuto lo scorso anno e che ha visto alcuni senzatetto intenti nella consumazione di rapporti sessuali in orario diurno, proprio sotto al medesimo porticato.

Riteniamo sia giunto il momento di porre rimedio a questa situazione e di restituire serenità e dignità ai residenti di via Inama.

Auspichiamo che l’Amministrazione Comunale intervenga presso gli organi responsabili della gestione della struttura universitaria, affinché venga interdetto l’accesso al porticato dello stabile, teatro dei tristi episodi di degrado.

*

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.